Sun Pharma расширяется

Один из крупнейших в мире производителей дженериков (аналоги оригинальных лекарств)– индийская Sun Pharmaceutical Industries (Sun Pharma) объявила, что покупает 85,1% акций пензенской компании «Биосинтез», входящей в фармацевтический холдинг «Биотэк». Об этом же сообщил и холдинг «Биотэк». Завод обойдется индийской компании в $60 млн, из них $36 млн – долг российской компании, который на себя берет Sun Pharma, сообщает компания.

Пензенский «Биосинтез» выпускает более 180 препаратов – преимущественно для лечебных учреждений, сказано на сайте «Биотэка». В 2014 г. была успешно завершена реконструкция и модернизация производства, сообщал «Биотэк», выручка «Биосинтеза» в 2015 г. составила примерно 3,2 млрд руб.

Sun Pharma входит в пятерку крупнейших в мире производителей дженериков. Консолидированная выручка Sun Pharma за 12 месяцев, закончившихся в марте 2016 г., составила примерно $4,3 млрд, половина получена в США. Капитализация Sun Pharma на Нью-Йоркской бирже – $24,6 млрд. У компании 47 производственных площадок по всему миру, в России производства до сих пор не было, сообщает сайт Sun Pharma.

Чем владеет «Биотэк» Группа компаний «Биотэк» основана в 1991 г., в нее помимо пензенского «Биосинтеза» входят «Марбиофарм» (Йошкар-Ола, Марий Эл), «Биодез» (г. Лыткарино, Московская обл.), МФПДК «Биотэк» (Москва). У группы 311 аптек и аптечных пунктов. Владеет «Биотэком» семья Шпигеля.

Покупка «Биосинтеза» обеспечит индийской компании доступ к местным производственным мощностям, заявил вице-президент и руководитель подразделения развивающихся рынков Sun Pharma Аалока Шангхви. Это приобретение говорит об ориентации компании на российский рынок, о выполнении плана локализации фармацевтического производства в России к 2020 г., цитируется в сообщении гендиректор «Сан фарма Россия» Артур Валиев. Вопрос, почему приобретен именно пензенский «Биосинтез», ведет ли компания переговоры о покупке других производственных площадок или целых компаний, каковы в целом планы Sun Pharma на российском рынке, представитель индийской компании отказался комментировать.

Сделка предположительно закроется в конце 2016 г. – после одобрения антимонопольными органами, отмечает Sun Pharma. Ходатайство о приобретении «Биосинтеза» в Федеральную антимонопольную службу пока не поступало, сообщил ее представитель.

85,1% акций компании оценены в $60 млн, это адекватная цена сделки, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. В этой цене даже есть, по его мнению, небольшая премия.

Основная доля производства завода «Биосинтез» приходится на небрендированные жизненно важные препараты для государственных закупок. Это тот сегмент рынка, где идет постоянная ценовая борьба между поставщиками, знает замдиректора Strada CIS Иван Глушков. С учетом того, что цены на жизненно важные препараты фиксированы государством, маржа производителя очень невелика. Дополнительную сложность этому бизнесу придает то, что большая часть контрактов на покупку субстанций для производства медикаментов заключаются в валюте, а цены производителей зафиксированы в рублях и чувствительны к любому колебанию курса валют, рассказывает Глушков. Несмотря на то что цена продукции ежегодно индексируется, индексация не покрывает ежегодного роста производственных издержек. Завод оценен в соответствии с текущим уровнем доходности его продуктового портфеля, резюмирует Глушков.

По завершении сделки стороны планируют продолжить сотрудничество, передает «Биотэк» слова председателя совета директоров Бориса Шпигеля. Локализация продукции Sun Pharma на производственных мощностях «Биосинтеза» привлечет инвестиции в фармацевтическую отрасль, позволит расширить линейки лекарственных средств для лечебных учреждений, а это повысит конкуренцию на рынке и в итоге сэкономит бюджетные средства в рамках обеспечения лечебного процесса, уверен Шпигель. На вопросы о продаже других заводов, снижении долговой нагрузки на компанию и дальнейшем использовании денег, полученных за продажу завода, представитель «Биотэка» отказался отвечать.