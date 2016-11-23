23 млрд в новую «Мегу»

Шведская IKЕА инвестирует 23 млрд руб. в третий комплекс «Мега» в Ленинградской области, сообщил управляющий директор IKЕА Centers Russia Милен Митков Генчев. «Мы купили 40 га земли в Новоселье, общая площадь центра составит до 220 000 кв. м», – отметил он. По его словам, комплекс будет построен в два этапа: в 2019 г. откроется магазин ИКЕА, а в 2021-м – торговый центр «Мега». ТАСС

ЕБРР останется партнером Danone

Французская группа Danone не планирует консолидировать оставшиеся акции «Юнимилка», заявил гендиректор «Danone Россия» Бернар Дюкро. Из миноритариев у компании, по его словам, останется только Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с 7,5% в объединенной компании. В начале 2016 г. Danone получила полный контроль над российским бизнесом, выкупив доли основателей «Юнимилка». Интерфакс

Ростуризм зовет гостей на Дальний Восток

Ростуризм предложил правительству разработать проект развития въездного туризма, пилотной площадкой для которого может стать Дальний Восток, сообщила начальник управления службы Светлана Сергеева. Инициатива связана с поставленной президентом задачей по увеличению доли несырьевых товаров и услуг в российском экспорте, отметила она, один из эффективных путей ее решения – привлечение туристов из-за рубежа. Интерфакс

Эстония введет налог на газировку

Новое правительство Эстонии заявило о введении в стране налога на напитки с содержанием сахара и его заменителей. Налог вводится для сохранения здоровья людей, сообщила советник отдела анализа и статистики министерства социальных дел Эстонии Кристина Келер. Налог позволит принести в бюджеты 2018–2020 гг. по 24 млн евро. Интерфакс