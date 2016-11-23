Статья опубликована в № 4210 от 24.11.2016 под заголовком: Tele2 дала обет молчания

Tele2 дала обет молчания

Как стало известно «Ведомостям», выручка Tele2 в III квартале выросла на 14,8%, при том что у конкурентов она падает. Но оператор решил отказаться от раскрытия любых показателей
Tele2 решила воспользоваться статусом ООО и отказаться от публикации финансовой отчетности
Tele2 решила воспользоваться статусом ООО и отказаться от публикации финансовой отчетности
Евгений Разумный / Ведомости

Выручка ООО «Т2 РТК холдинг» (совместное предприятие «Ростелекома», ВТБ, Юрия Ковальчука и Алексея Мордашова, работает под брендом Tele2) в III квартале 2016 г. выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ведомостям» рассказал менеджер одной из компаний – партнеров оператора. Человек, близкий к Tele2, уточняет: выручка увеличилась на 14,8%. Это означает, что выручка оператора за июль – сентябрь составила 27,2–27,43 млрд руб.

Это самый впечатляющий результат оператора за 2015–2016 гг. Выручка «Т2 РТК холдинга» в 2015 г. в основном падала (см. график), а в этом росла, но не такими быстрыми темпами.

Кроме того, Tele2 – единственный из операторов «большой четверки», кто продемонстрировал рост в III квартале. У МТС в России выручка упала на 0,8%, у «Мегафона» – на 0,1%, у «Вымпелкома» – на 1,6%. А если очистить этот показатель от доходов от продажи смартфонов и другого оборудования, снижение получится еще больше (см. график).

По данным, полученным «Ведомостями» от одного из партнеров Tele2, у оператора на конец III квартала было 39,5 млн абонентов – это на 600 000 абонентов больше, чем в предыдущем квартале, и на 4 млн (11,27%) – чем в аналогичном периоде прошлого года. Получается, что выручка оператора за год выросла более существенно, чем абонентская база, а значит, вырос и среднемесячный счет одного абонента (ARPU). По данным Tele2, этот показатель в III квартале 2015 г. составлял 227 руб. Исходя из нынешнего соотношения выручки и абонентской базы Tele2 ARPU на конец III квартала был 230–231 руб.

Летом гендиректор оператора Сергей Эмдин говорил «Ведомостям», что Tele2 планирует переходить от модели «жесткого дискаунтера» к так называемой модели бизнеса lifestyle enabler. Это означает, что компания по-прежнему будет стараться предложить лучшую цену своим клиентам, но акцент на демпинг исчезнет.

Аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович предполагает, что большой вклад в выручку оператора внесла Москва, куда Tele2 вышла лишь в конце прошлого года, а также массовые запуски 3G- и 4G-сетей в регионах. Представитель Tele2 Константин Прокшин говорит, что год назад количество активных пользователей мобильного интернета составляло 15% от абонентской базы Tele2, а на конец первого полугодия этого года – уже 23,8%.

ARPU мог повыситься и из-за того, что часть экономных абонентов начали переходить на пакетные тарифы, включающие мобильный интернет, говорит Венгранович. А в Москве ARPU сам по себе выше, чем в других регионах, кроме того, Tele2 во II квартале повысила тарифы в Москве, напоминает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Tele2 пока не публиковала отчетность за III квартал 2016 г. Прокшин не стал комментировать данные о выручке, абонентской базе и ARPU. Более того, он заявил, что компания решила отказаться от раскрытия отчетности. Успехи Tele2 вызывают жесткую и фокусную реакцию других участников рынка, объясняет Прокшин. «Это создает ненужные дополнительные риски на ключевых направлениях бизнеса. Tele2 – открытая компания, но в данный момент нет необходимости публиковать полную финансовую и операционную отчетность на регулярной основе, – говорит он. – Статус частной компании позволяет этого не делать. Возможно, впоследствии детальное и регулярное раскрытие отчетности продолжится. До этого момента отдельные показатели компании могут раскрываться в отчетности акционеров Tele2».

Представители МТС и «Мегафона» отказались комментировать действия конкурента. Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева сказала, что причина подобного решения конкурента ей понятна: вероятно, он не хочет транслировать не самые лучшие результаты рынку.

Решение Tele2 вызывает много вопросов, говорит Либин. Например, почему оно принято сейчас, ведь конкуренты у оператора были и до этого. Главный эффект от действия Tele2 – невозможно будет рассчитать рыночные доли операторов, а это важный показатель, указывают Либин и его коллега из «Уралсиба» Константин Белов. Но основные тенденции рынка можно будет понять по результатам «большой тройки», добавляет Белов.

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