Доля Samsung на российском рынке смартфонов за месяц сократилась более чем на 3 п. п.

Доля Samsung на российском рынке смартфонов в октябре 2016 г. в штуках составила 20,3% – на 3,3 п. п. меньше, чем месяцем ранее. Это следует из материалов компании – партнера нескольких сотовых ритейлеров. Эти данные совпадают с данными двух компаний – партнеров нескольких производителей электроники. При этом доля основного конкурента Samsung – Apple за месяц выросла с 11,8 до 13,6%.

Октябрь 2016 г. – первый полный месяц продаж в России новых смартфонов Apple iPhone 7 и 7 Plus. Интерес к ним выше, чем к iPhone 6s, рассказывали ранее представители ритейлеров, опрошенные «Ведомостями». По итогам неполного месяца (продажи начались 23 сентября 2016 г.) iPhone 7 всех диагоналей и модификаций занял 5-е место на российском рынке смартфонов в штуках, следует из материалов, с которыми ранее ознакомились «Ведомости».

Но резкое снижение Samsung доли рынка связано не только с успехами Apple. Премьера смартфона Samsung Galaxy Note 7, намеченная в России на 16 сентября 2016 г., так и не состоялась. Так считают источники, близкие к двум сотовым ритейлерам. 29 августа российский предзаказ на него был приостановлен. А 11 октября Samsung официально объявил, что прекращает глобальные продажи Galaxy Note 7, программу добровольного обмена, а также дальнейшее производство устройства. Связано это было с обнаружившимся ранее дефектом батарей, приводившим к их возгоранию. Общий убыток от отзыва проблемной модели Samsung ранее оценивал минимум в $5,3 млрд за полгода.

Продажи Samsung снизились не только потому, что покупатели не дождались выхода Galaxy Note 7, – они стали настороженно относиться и к другим продуктам Samsung, утверждает источник, близкий к одному из ритейлеров.

Ситуация с Galaxy Note 7 уничтожила миллиарды долларов стоимости бренда Samsung, приводила ранее The New York Times мнение аналитика Needham & Company Лауры Мартин. «Потребитель говорит: «Какой из телефонов взрывается? Я просто хочу держаться подальше от Samsung», – описывала аналитик поведение покупателей.

Доля Samsung начала падать еще до выхода iPhone 7 и проблем с Galaxy Note 7, считает источник, близкий к одному из ритейлеров. Samsung не работает с «Евросетью», «Связным» и «Мегафоном» – у него ограниченное количество продавцов, объясняет он. Те же, кто торгует Samsung, начали также торговать китайскими брендами – ZTE, Lenovo, Huawei, LeEco и др., соответственно, часть продаж Samsung перешла на них, полагает этот человек.

Крупнейший партнер Samsung в России сейчас – МТС. Она стала им после того, как в июне 2015 г. «Евросеть», розничные сети ее акционеров – «Вымпелкома» и «Мегафона», а также «Связной» перестали торговать электроникой Samsung. Президент «Евросети» Александр Малис объяснял: у Samsung стало слишком много брака, а человек, близкий к корейскому производителю, связывал происходившее с желанием ритейлеров добиться от Samsung более выгодных условий. По оценке, которую приводил менеджер одного из производителей электроники и подтверждали сотрудники розничных сетей, в первой половине 2016 г. на Samsung пришелся 21% всех проданных в России смартфонов – всего на 0,6 п. п. меньше, чем годом ранее.

Samsung традиционно занимает лидирующие позиции в продажах МТС – спрос на него сохранится на высоком уровне и в дальнейшем, уверяет представитель оператора Дмитрий Солодовников. Качество смартфонов корейской компании одно из самых высоких на рынке, а соотношение функциональности и цены позволяет им сохранять высокие позиции в России и в мире, думает он. Разница графиков выхода новых моделей у вендоров может в тот или иной период влиять на долю производителей в продажах, но это, как правило, временный эффект, считает Солодовников.

В связи с отсутствием на рынке смартфона Galaxy Note 7 интерес потребителей переключился на другие флагманские модели Galaxy, полагает представитель Samsung. Возникший в связи с этим дефицит устройств полностью ликвидирован и начиная с ноября компания ожидает вернуть показатели роста на прежний уровень, прогнозирует он.

Представитель Apple отказался от комментариев.