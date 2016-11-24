«Роснефть» купила терминал в Мурманске

100%-ная «дочка» «Роснефти» – ООО «РН-актив» – купила 75% акций АО «Нефтяной терминал «Лавна», сообщили в «Роснефти». Сделка позволит госкомпании организовать в Мурманской области опорную базу берегового обеспечения своих арктических шельфовых проектов. Терминал входит в проект развития Мурманского транспортного узла, владеет земельным участком площадью 178,3 га на западном берегу Кольского полуострова. Интерфакс

Enel не хотела бы продавать весь бизнес в России

Руководитель итальянской Enel Франческо Стараче заявил 23 ноября, что хотел бы придерживаться первоначального плана продажи «Энел Россия» только угольной Рефтинской ГРЭС, а не всех генерирующих активов в России. Днем ранее он сообщил, что Enel получила предложение о покупке всего генерирующего бизнеса компании в России. Bloomberg, Интерфакс

РЖД сдвинула срок запуска казанской ВСМ

«Российские железные дороги» (РЖД) сдвинули ожидаемый срок запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань на 2022–2023 гг., заявил президент компании Олег Белозеров. Ранее сроком сдачи ВСМ назывался 2020 год. В ближайшее время участок от Москвы до Владимира будет сдан на государственную экспертизу. Интерфакс

«Совкомфлот» привлечет кредит Сбербанка

«Совкомфлот» и Сбербанк подписали меморандум о намерениях, который предусматривает заключение долгосрочного кредитного соглашения, сообщил перевозчик. Соглашение предполагает финансирование на сумму до $180 млн сроком до 15 лет двух морских судов повышенного ледового класса – «Кирилл Лавров» и «Михаил Ульянов», которые были построены на «Адмиралтейских верфях» и эксплуатируются в рамках проекта «Приразломное». Интерфакс

«Транснефть»может увеличить поставки нефти в Белоруссию

«Транснефть» технически сможет увеличить поставки нефти в Белоруссию в IV квартале чуть более чем на 1 млн т, заявил замминистра энергетики Кирилл Молодцов. В III квартале Россия сократила поставки нефти с 5,3 млн до 3,5 млн т. Вице-премьер Аркадий Дворкович и министр энергетики Александр Новак говорили, что это связано с конфликтом по неплатежам Белоруссии за российский газ. В IV квартале поставки планировалось дополнительно урезать еще на 500 000 т до 3 млн т. Интерфакс