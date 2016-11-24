Цифры. Тенденции. События

В восьми регионах безработица выше 10%

Безработица в федеральных округах значительно дифференцирована – различия в 3,2 раза, по регионам дифференциация достигает 19 раз, свидетельствует доклад Росстата о занятости и безработице в октябре 2016 г. В целом по России безработица в октябре повысилась до 5,4% с 5,2% в сентябре. Самая низкая безработица (определяемая по критериям Международной организации труда) в октябре 2016 г., как и в предыдущие месяцы, была зафиксирована в Центральном федеральном округе – 3,3%, самая высокая – в Северо-Кавказском округе: 10,5%. Среди регионов самая высокая безработица в августе – октябре наблюдалась в Ингушетии (30%), Чечне (15,4%), Карачаево-Черкесии (14,6%) и Туве (14,2%). Кроме того, безработица превышала 10% в Калмыкии (12,8%), Забайкальском крае (10,7%), Дагестане (10,4%) и Кабардино-Балкарии (10%). Интерфакс

«Единая Россия» прогнозирует рост зарплат в медицине

Рост зарплаты медицинских работников в следующем году должен составить 16–20%, средства на выполнение этих обязательств в бюджете есть, сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. «В медицине, по нашим расчетам, рост зарплаты за 2017 г. составит от 16 до 20% в зависимости от того, насколько регион выполняет установленную дорожную карту», – сказал Исаев в среду в ходе рабочей поездки в Удмуртию. «Деньги на это выделяются. В частности, мы прекратили с этого года порочную практику, когда из Фонда обязательного медицинского страхования на стабилизацию бюджета изымались якобы лишние деньги, которые там оказались», – пояснил депутат. Исаев отметил, что такая договоренность была достигнута на встрече думской фракции «Единая Россия» с членами правительства. «Эти обязательства тоже будут выполнены», – заверил парламентарий. Интерфакс