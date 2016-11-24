Вячеслав Володин выходит в мир

В четверг новый председатель Госдумы Вячеслав Володин будет избран председателем Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Он сменит на этом посту прежнего председателя Думы Сергея Нарышкина. Каких-либо реформ в организации в связи с избранием Володина не планируется, говорит собеседник в думской делегации. Изменения возможны только в сторону усиления работы и роста числа парламентов-наблюдателей, считает председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Эта сессия станет самой представительной по числу участников. Сейчас в ПА ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, в очереди за статусом наблюдателя– четыре страны. «В первую очередь в наблюдатели решили привлекать страны ШОС. На одном из заседаний комитетов в наблюдатели попросили выдвинуть Пакистан, но возникли технические трудности, которые можно будет уладить уже к следующей сессии, пока их заявка снята», – рассказывает член делегации Леонид Калашников (КПРФ).

В четверг постоянная комиссия ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам представит проекты модельного закона «О противодействии незаконному присвоению прав на владение и управление юридическим лицом и (или) его активами», рекомендаций по совершенствованию законодательства стран ОДКБ в сфере пенсий трудовых мигрантов и борьбы с торговлей людьми. Вместе с ПА ОДКБ в четверг переизберет своего председателя и Межпарламентская ассамблея СНГ: им вновь станет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Парламентская ассамблея ОДКБ – дело хорошее, хоть мы и слышим о них в основном в связи с наблюдателями на выборах», – говорит политолог Константин Калачев. Но и программа по сближению и гармонизации законодательств государств – дело нужное, перенастройка давно нужна, ведь сближение национальных законодательств – путь к интеграции, отмечает он. «Володин – человек деятельный, вдохнет в ПА ОДКБ новую жизнь. Рекомендации по совершенствованию национальных законодательств будут наверняка», – говорит эксперт. ПА ОДКБ – достаточно протокольная и церемониальная структура, которая не принимает решений, не соглашается политолог Федор Лукьянов. У НАТО тоже есть парламентская ассамблея, и зачем она нужна, тоже никто не знает, а от смены председателей в таких органах ничего не меняется, отмечает он.