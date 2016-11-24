Статья опубликована в № 4210 от 24.11.2016 под заголовком: Слова

Мария Захарова

«Эта поганая бумажка, за которую постеснялись проголосовать, воздержались 200 человек, – это свидетельство информационного преступления».

Официальный представитель МИД России резко осудила резолюцию Европарламента о необходимости усиления борьбы с «враждебной пропагандой» Кремля. («РИА Новости»)

Сергей Шойгу

«В области ВТС у нас есть серьезные успехи. Мы вышли на уровень около $3 млрд годового объема по реализации контрактов разной направленности».

Об этом министр обороны заявил на заседании российско-китайской комиссии по ВТС. Ранее была объявлена сумма контрактов с Китаем – $8 млрд. («Интерфакс»)

Алексей Навальный

«Судья Блинов действовал явно умышленно и должен быть привлечен к уголовной ответственности. Я считаю, что он должен сесть в тюрьму».

Основатель ФБК требует возбудить уголовное дело против кировского судьи за вынесение заведомо неправосудного приговора по делу «Кировлеса». («Ведомости»)