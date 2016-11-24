В России можно побыть подольше

Ослабить валютный контроль за россиянами, большую часть времени проживающими за рубежом, Минфин предлагал еще в сентябре – разрешить им проводить в России три месяца в году, не отчитываясь перед Федеральной налоговой службой о счетах за рубежом и операциях по ним. Законопроект был опубликован на regulation.gov.

Спустя месяц Минфин предложил еще смягчить требования – увеличить срок пребывания до 183 дней (такой же срок используется для определения налогового резидентства. – «Ведомости»). Об этом «Ведомостям» рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ежегодно российские вкладчики зарубежных банков должны отчитываться перед российскими налоговиками: об открытии и закрытии счетов, о числе операций, об остатках на счете, о доходах и расходах. За нарушение валютных правил россиянам грозит штраф сначала в 75%, а потом в 100% суммы операции, например продажи акций. Валютным резидентом считается российский гражданин, заехавший в Россию хотя бы на один день, а утратить этот статус очень сложно. По законопроекту сделать это будет просто невозможно – избавиться от валютного резидентства можно будет, только сменив гражданство.

Касается это почти 2 млн россиян, состоящих на консульском учете в разных странах, по данным ЦИК на август 2016 г.

Больше законного Расширение списка законных операций полезно, но большинству мешают ограничения по ценным бумагам и деривативам, говорят опрошенные юристы. Это создает проблемы для людей, которые активно торгуют ценными бумагами на зарубежных площадках, объясняет Калинин: по части операций банк не может переводить деньги через российские счета. Не решен вопрос, можно ли зачислять на счета выплаты из трастов, инвестфондов, созданных в виде партнерств, отмечает Быховская: формально они не подпадают под выплаты дивидендов. Обходить ограничения можно, зачисляя доходы от торговли бумагами на счета в странах ОЭСР и FATF, если доход получен по договору доверительного управления, но это не устраивает тех, кто хочет контролировать операции.

В новых предложениях Минфин по-прежнему считает резидентами всех людей с российским паспортом. Это нужно, чтобы банки понимали, кого считать валютным резидентом, объясняет Моисеев. Но даже будучи валютным резидентом, человек может не отчитываться о счетах и проводить запрещенные для резидентов операции, если он провел в России меньше 183 дней, говорит он.

Сейчас на иностранные счета нельзя зачислять, например, доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости, а до 2018 г. – и от продажи ценных бумаг. С 2018 г. круг разрешенных операций может быть расширен: Минфин предлагает разрешить зачислять на иностранные счета деньги от продажи транспорта и недвижимости, если она зарегистрирована в стране – члене ОЭСР или FATF (их 35 и 34 соответственно) и в ней открыт счет в банке.

Новые правила валютного контроля начнут действовать с 2018 г., но с переходным периодом, говорит представитель Минфина. Те, кто не считался валютным резидентом по старым правилам в конце 2017 г. и не вернулся в страну 1 января 2018 г., отчитываться о своих счетах в марте 2018 г. не должны.

С этого же года налоговики смогут выявлять незаконные операции автоматически, получая информацию от иностранных коллег. Именно валютные риски консультанты называли ключевыми для российских граждан – из-за автоматического обмена. Обращать внимание будут прежде всего на незадекларированные счета с большим балансом, рассказывал федеральный чиновник, детальную информацию по ним налоговики смогут запросить у иностранных коллег, а те – у банков. Срок давности по валютным нарушениям – два года. По операциям за 2016 г. людям штрафы не грозят, говорит чиновник, а вот по остатку счета на конец 2017 г. данные поступят.

Продление срока – очень позитивный шаг, полагает руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин. Особенно освобождение от обязанности уведомлять о своих счетах, даже если человек живет большую часть времени за рубежом, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Но важно, чтобы из закона прямо следовало, что штрафы за запрещенные операции тем, кто провел в стране меньше 183 дней, не грозят, предупреждает партнер EY Ирина Быховская, иначе послабления снимают только административную нагрузку, а сути проблемы не решают.

Также важно указать, как рассчитывать срок пребывания, говорит партнер PwC Максим Кандыба, и что делать с операциями, совершенными за время, когда человек считал себя нерезидентом. Процедура такая же, как для доказательства налогового нерезидентства, замечает федеральный чиновник: человеку нужно доказать налоговикам, что за отчетный период он провел больше чем шесть месяцев за границей.