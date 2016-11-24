Цифры. Тенденции. События

Резервы ушли в правительство

Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) переходит из ведения Минэкономразвития напрямую к правительству, указ об этом подписал президент Владимир Путин. Росрезерв управляет государственным резервом, в котором хранится продовольствие, топливо, медикаменты и другие предметы первой необходимости. Резервами пользуются в чрезвычайных ситуациях или иных случаях острой нехватки жизненно важных вещей, а также при оказании гуманитарной помощи. Интерфакс

3,5-тонные грузовики – предмет исследования

Минтранс России сообщил, что не вводит сборы с автомобилей массой свыше 3,5 т на федеральных, региональных и муниципальных дорогах.

Федеральный чиновник сказал «Ведомостям», что подведомственная Минтрансу организация заказала исследование, стоит ли вводить такой сбор. Минтранс объяснил, что научно-исследовательская работа нужна, чтобы определить целесообразность таких действий, и что такие исследования – общемировая практика. Исследование определит социально-экономические последствия введения такой платы, проанализирует конъюнктуру рынка автомобильных грузоперевозок и просчитает все возможные варианты, чтобы можно было принять взвешенное решение. Необходимо дождаться итогов работы, говорить, что такая плата будет введена, преждевременно – возможно, она будет признана нецелесообразной, полагает Минтранс. Интерфакс

Нематериальные активы – не для налогообложения

Законопроект, внесенный правительством в Госдуму, пополняет перечень доходов, которые не следует учитывать в базе налога на прибыль: добавлены имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, выявленные с 1 января 2017 г. до 1 января 2019 г.

Законопроект также расширяет перечень расходов на оплату труда работников, участвующих в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР): добавлены стимулирующие начисления, в том числе премии за производственные результаты, надбавки за профессиональное мастерство, страховые взносы.

Расходы на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности для использования их в НИОКР можно будет учитывать при расчете налога на прибыль с коэффициентом 1,5. Интерфакс