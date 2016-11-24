«Аквилон-инвест» в Шушарах

Холдинг «Аквилон-инвест» в ноябре приобрел два участка в Пушкинском районе Петербурга, рассказал представитель компании. По его словам, на одном из них – площадью 2,8 га на Старорусском проспекте в микрорайоне Шушары будет построено более 100 000 кв. м жилья комфорт-класса. Этот участок расположен на землях «Лидер групп», рассказали два участника девелоперского рынка. В пресс-службе «Лидер групп» отказались от комментариев.

Другой участок – площадью 1,7 га «Аквилон-инвест», по словам его представителя, приобрел в проекте «На Царскосельских холмах» недалеко от комплекса «Экспофорум». Там «Аквилон-инвест» планирует построить около 25 000 кв. м жилья. Представитель компании «Центр развития» (девелопер проекта «На Царскосельских холмах», который предполагает развитие территории площадью более 300 га) подтвердила информацию о сделке.

Планы на будущее В 2017 г. «Аквилон-инвест» планирует приобрести в Петербурге землю для реализации проектов общей площадью 200 000 кв. м жилья, сообщил Коробов.

Объем инвестиций в новые проекты представители «Аквилон-инвеста» не называют. Они могут составить около 6,5 млрд руб., знает источник, близкий к компании. Приступить к работам на двух участках девелопер намерен в начале 2017 г. Параллельно холдинг активно ищет участки в Невском, Приморском и Василеостровском районах (см. врез), передал его директор по развитию Виталий Коробов.

Компания «Аквилон-инвест» была создана в 2003 г. в Архангельске. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «ИК «Аквилон-инвест» принадлежит Александру Рогатых и Александру Фролову. Последний – депутат Архангельской думы от «Единой России». На своем сайте компания называет себя одной из крупнейших девелоперских компаний Архангельска. На рынок Петербурга «Аквилон-инвест» вышел в 2015 г. До сих пор у компании было два проекта в Московском районе общей площадью более 100 000 кв. м. Их завершение планируется в 2018 г.

Новые участки «Аквилон-инвеста» в Пушкинском районе вместе могут стоить более 1 млрд руб., а квартиры там можно продавать по цене около 60 000 руб. за 1 кв. м или даже ниже, оценивает гендиректор «Бестъ» Георгий Рыков. В Шушарах имеет смысл реализовывать крупные проекты развития территорий, а не точечные, считает он. Шушары сейчас одно из самых привлекательных направлений на юге города, к 2019 г. планируется завершение строительства Фрунзенского радиуса метро, что делает предложение жилья здесь интересным уже сейчас, уверен Коробов.