Статья опубликована в № 4210 от 24.11.2016 под заголовком: Вкратце

Бродский ушел из закса

Новым представителем губернатора Петербурга в законодательном собрании города вместо Михаила Бродского будет Юрий Шестериков, говорится в сообщении администрации. Бродский был представителем губернатора в парламенте с 2003 г. Шестериков ранее возглавлял Управление ФСКН по Петербургу и Ленобласти. Ведомости

20 млрд руб. в томаты

Ставропольский агрохолдинг «Эко-культура» вложит 20 млрд руб. в строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов в городе Пикалеве Ленинградской области. Примерно 80% инвестиций – заемные средства, остальное – собственные, говорит акционер «Эко-культуры» Александр Рудаков. На 60 га планируется выращивать более 45 000 т томатов в год, рассказывает он. Ведомости

«Балтика» в Омане

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, начала поставки своей продукции в Оман, сообщает пресс-служба компании. Объем первой партии составил 10 000 л, в столицу Омана начали поставлять «Балтику 3» в бутылках и банках. ТАСС