Диктат основателя вреден стартапам

Сохранение контроля над компанией – хороший способ потешить самолюбие основателя, но расплатой за это решение может стать более низкая оценка стоимости компании инвесторами. К такому выводу пришел бывший профессор Harvard Business School, директор программы Founder Central в Университете Южной Каролины Ноам Вассерман. Его исследование «Престол против королевства: контроль основателя и создание стоимости в стартапах» опубликовано в Strategic Management Journal.

Объектами исследования стали 6130 стартапов в период с 2005 по 2012 г. Профессор Вассерман выяснил, что, если основатель компании занимал пост гендиректора или президента более двух лет со дня ее запуска, стоимость компании оценивалась в среднем на 17,1–22% ниже, чем могла бы в ином случае. Еще на 17,1–22% стоимость компании падала, если ее основатель совмещал обе руководящие должности. И чем дольше основатель руководил компанией, тем ниже падала ее стоимость.

По мере развития компании и усложнения бизнес-процессов основатель обычно начинает испытывать нужду во внешних инвесторах, совладельцах и управленцах, которые смогут принести в проект капитал и навыки, которых нет у самого основателя. Однако, чтобы привлечь эти ресурсы, основателю обычно приходится делиться долей собственности и полномочиями по принятию решений, говорит Вассерман.

Инвесторы хотят иметь возможность высказывать свое мнение о том, на что тратить их деньги, и право голоса в принятии решений, которые повлияют на прибыльность их инвестиций, объясняет профессор.

Портрет стартапа Медианные характеристики стартапов, изученных Ноамом Вассерманом:

возраст – 5,9 года;

трудовой стаж основателей – 17 лет;

число основателей – 2;

штат – 26 сотрудников;

инвестиции – $7 млн.

Венчурные инвесторы особенно часто настаивают на своем праве решать ключевые вопросы – например, кто займет должность гендиректора компании. А квалифицированные управленцы, в свою очередь, могут требовать более широких полномочий и ответственных должностей. «Вам придется предложить все это людям, если вы хотите, чтобы они стали частью вашей команды», – говорит Вассерман.

Если основатель стремится сохранить за собой контроль над компанией, инвесторы могут подумать, что желаемый рост и финансовый успех компании не входят в число приоритетов менеджера-основателя. Когда инвесторы видят расхождения и несогласие с основателями компании и обеспокоены противодействием с их стороны, это негативно влияет на оценку стоимости компании, уверен Вассерман. Если инвесторы ждут разногласий с основателями компании в будущем, они будут считать вложения в нее более рискованными.

Вывод, по мнению Вассермана, заключается в том, что основателям необходимо понимать, что нельзя одновременно построить компанию с высокой стоимостью и сохранить над ней контроль.

В первые дни успеха бизнеса многие основатели компаний проникаются убеждением, что они относятся к тому редкому виду предпринимателей, которые, подобно Биллу Гейтсу или Марку Цукербергу, могут вывести компанию на вершины, сохранив личный контроль над ней. «Затем наступает прозрение: они хотят нанять ценного специалиста, но понимают, что он хочет больше, чем ему готовы уступить», – говорит профессор.

Основателям стартапов нужно правильно оценивать себя, понимать, что нужно для создания успешной компании, и на каждом этапе развития делать верный выбор, заключает исследователь.

Перевела Надежда Беличенко