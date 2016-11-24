Цифры. Тенденции. События

«Роснефть» будет платить малому бизнесу быстрее

Компания «Роснефть» уменьшила срок оплаты по закупкам с 30 до 20 дней для поставщиков из малого и среднего бизнеса, сообщила вице-президент и руководитель службы снабжения «Роснефти» Светлана Рай.

Это относится к компаниям, которые аккредитовались в перечне поставщиков «Роснефти», в нем 5813 предприятий, подчеркнула Рай. По данным Корпорации развития малого и среднего предпринимательства, общие закупки у малых и средних предприятий на ноябрь 2016 г. у «Роснефти» составили 102 млрд руб., из них 12,8 млрд руб. – прямые закупки у малого бизнеса. ТАСС

50% предпринимателей еле выжили

В ноябре 2016 г. организаторы национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех» опросили 170 участников и финалистов премии, как их компании прожили заканчивающийся год. На вопрос, легко ли компания прожила 2016 г., утвердительно ответили чуть более 10%, больше 50% сообщили, что провели год на грани выживания, еще около 30% сказали, что прожили год стабильно. На вопрос, какие нововведения правительства положительно повлияют на бизнес, многие ответили: «Нужен просто рост доходов населения». На втором месте по популярности оказался ответ: «Хочу, чтобы ввели быстрее налог на тунеядство. Тогда много надомников может выйти из тени. И за неимением опыта в бизнесе пойдут трудоустраиваться». Ведомости