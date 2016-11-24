Цифры. Тенденции. События

$5 млрд

Достигнет рынок киберспорта к 2020 г., сообщил Techcruch со ссылкой на аналитическую компанию Activate. Это больше, чем сейчас зарабатывает Национальная хоккейная лига ($3,7 млрд в 2016 г.), и сравнимо с выручкой Национальной баскетбольной ассоциации ($4,8 млрд), отмечает издание. Рынок киберспорта в 2016 г. превысит $892 млн, прогнозировала прежде компания Superdata, из них $661 млн приходится на спонсорство и продажи рекламы. Ведомости

Европа разрешит microsoft купить linkedin

Евросоюз при выполнении ряда условий одобрит сделку по покупке американской Microsoft социальной сети LinkedIn, сообщило Reuters со ссылкой на свои источники. Microsoft объявила о покупке LinkedIn за $26,2 млрд в этом июне, сделка должна быть закрыта до конца года. Microsoft уже согласилась на то, что конкурирующие соцсети получат доступ к почтовому сервису Outlook, писала WSJ. А такие производители, как Dell и HP, смогут отключать быстрый доступ к LinkedIn на своих устройствах. Интерфакс

«Яндекс» сделает рекламу более локальной

Система контекстной рекламы «Яндекс.Директ» теперь позволяет рекламодателям таргетировать объявления не только по конкретным странам и городам, но и по точным местоположениям в пределах от 500 м до 10 км – к примеру, по станциям метро или конкретным зданиям, сообщил «Яндекс». Это позволит рекламодателям привлечь через интернет аудиторию, которая физически находится рядом с ними, считает «Яндекс». Ведомости