Статья опубликована в № 4211 от 25.11.2016 под заголовком: Деньги для «Ямал СПГ»

Деньги для «Ямал СПГ»

Банк JBIC готов предоставить «Ямал СПГ» кредит на сумму вдвое меньше, чем заявлял ранее. Оставшуюся часть могут выделить европейские банки
Банк JBIC готов предоставить «Ямал СПГ» кредит на сумму вдвое меньше, чем заявлял ранее. Оставшуюся часть могут выделить европейские банки
Банк JBIC готов предоставить «Ямал СПГ» кредит на сумму вдвое меньше, чем заявлял ранее. Оставшуюся часть могут выделить европейские банки
Михаил Воскресенский / РИА Новости

Для «Ямал СПГ» Japan Bank for International Cooperation (JBIC) готов предоставить кредит в 200 млн евро («Новатэк» владеет 50,1% в проекте, Total и CNPC – по 20%, Silk Road Fund – 9,9%). Переговоры вышли на финальную стадию, документы могут быть подписаны в декабре, сказал главный исполнительный директор банка Тадаси Маэда (его слова передал Bloomberg). «Речь идет не об инвестициях, а об экспортном кредите для стимулирования японской поддержки «Ямал СПГ» – в частности, со стороны компаний JGC Corporation и Chiyoda <...> Думаю, такой заем позволит проложить дорогу будущим инвестициям японской стороны в проект «Арктик СПГ», – сказал Маэда в интервью ТАСС.

Ранее он заявлял о намерении банка предоставить «Ямал СПГ» $400 млн. Япония хочет, чтобы оставшуюся часть предоставили европейцы, говорит источник, близкий к одной из сторон. Участием в проектном финансировании «Ямал СПГ» интересовались итальянское экспортное агентство SACE и французское Coface. Агентом для обоих может стать банк Intesa, говорил в интервью «Коммерсанту» глава совета директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико. По словам Маэды, Италия и Франция тоже предоставят средства в евро. Представитель SACE отказался от комментариев. Представитель Сoface переадресовал вопрос в министерство финансов Франции, так как потенциальная сделка включает госгарантии. Представители министерства, «Новатэка» и JBIC не ответили на запросы.

Стоимость «Ямал СПГ» – $27 млрд. Партнеры привлекли кредиты китайских банков на сумму, эквивалентную $12 млрд. Компания получила 150 млрд руб. (около $2,3 млрд по текущему курсу) из ФНБ и кредитную линию на 3,6 млрд евро от Сбербанка и Газпромбанка. «Новатэк» вложит около $7 млрд в 2016 г.

Финансирование проекта обеспечено, сумма, которую могут предоставить японцы и европейцы, общей картины не изменит, полагает аналитик БКС Кирилл Таченников. «Новатэк» уже начинает предварительные переговоры с потенциальными партнерами, инвесторами и кредиторами проекта «Арктик СПГ – 2», говорит старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. «Новатэк» ожидает, что капитальные затраты на этот проект будут не меньше $10 млрд. Привлечение дополнительного финансирования для «Ямал СПГ» может быть неким заделом для будущих проектов, считает он. «Новатэк» остается под санкциями и, скорее всего, продолжит фокусироваться на азиатских инвесторах, в том числе из Японии, предполагает Корнилов. «Новатэк» видит «огромный потенциал» сотрудничества с Японией по СПГ-проектам, передал «Интерфакс» слова председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона.

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