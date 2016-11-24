Деньги для «Ямал СПГ»

Для «Ямал СПГ» Japan Bank for International Cooperation (JBIC) готов предоставить кредит в 200 млн евро («Новатэк» владеет 50,1% в проекте, Total и CNPC – по 20%, Silk Road Fund – 9,9%). Переговоры вышли на финальную стадию, документы могут быть подписаны в декабре, сказал главный исполнительный директор банка Тадаси Маэда (его слова передал Bloomberg). «Речь идет не об инвестициях, а об экспортном кредите для стимулирования японской поддержки «Ямал СПГ» – в частности, со стороны компаний JGC Corporation и Chiyoda <...> Думаю, такой заем позволит проложить дорогу будущим инвестициям японской стороны в проект «Арктик СПГ», – сказал Маэда в интервью ТАСС.

Ранее он заявлял о намерении банка предоставить «Ямал СПГ» $400 млн. Япония хочет, чтобы оставшуюся часть предоставили европейцы, говорит источник, близкий к одной из сторон. Участием в проектном финансировании «Ямал СПГ» интересовались итальянское экспортное агентство SACE и французское Coface. Агентом для обоих может стать банк Intesa, говорил в интервью «Коммерсанту» глава совета директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико. По словам Маэды, Италия и Франция тоже предоставят средства в евро. Представитель SACE отказался от комментариев. Представитель Сoface переадресовал вопрос в министерство финансов Франции, так как потенциальная сделка включает госгарантии. Представители министерства, «Новатэка» и JBIC не ответили на запросы.

Стоимость «Ямал СПГ» – $27 млрд. Партнеры привлекли кредиты китайских банков на сумму, эквивалентную $12 млрд. Компания получила 150 млрд руб. (около $2,3 млрд по текущему курсу) из ФНБ и кредитную линию на 3,6 млрд евро от Сбербанка и Газпромбанка. «Новатэк» вложит около $7 млрд в 2016 г.

Финансирование проекта обеспечено, сумма, которую могут предоставить японцы и европейцы, общей картины не изменит, полагает аналитик БКС Кирилл Таченников. «Новатэк» уже начинает предварительные переговоры с потенциальными партнерами, инвесторами и кредиторами проекта «Арктик СПГ – 2», говорит старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. «Новатэк» ожидает, что капитальные затраты на этот проект будут не меньше $10 млрд. Привлечение дополнительного финансирования для «Ямал СПГ» может быть неким заделом для будущих проектов, считает он. «Новатэк» остается под санкциями и, скорее всего, продолжит фокусироваться на азиатских инвесторах, в том числе из Японии, предполагает Корнилов. «Новатэк» видит «огромный потенциал» сотрудничества с Японией по СПГ-проектам, передал «Интерфакс» слова председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона.