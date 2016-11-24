«Италия – это больше, чем Brexit»

В ближайшее время волатильность на финансовых рынках может вырасти, а рыночные тренды – сменить направление, предупреждает ЕЦБ в отчете о финансовой стабильности, который он публикует два раза в год. Причины этого – «высокая геополитическая напряженность и политическая неопределенность на фоне выборов в крупных развитых странах», а также неопределенность, связанная с последствиями Brexit. Для банков еврозоны сохраняются значительные риски, констатирует ЕЦБ, из-за медленного экономического роста еврозоны рентабельность банков тоже будет низкой.

В 2016 г. уже дважды политические события разворачивали рынки, и в обоих случаях инвесторы не верили в их возможность. В июне, когда Великобритания проголосовала за выход из ЕС, был высокий спрос на безрисковые активы: доходность 10-летних гособлигаций Великобритании, Германии и Японии снижалась до отрицательных значений, золото дорожало до $1366,33 за тройскую унцию. После Brexit дешевели акции банков, особенно европейских: из-за собственных проблем, а также неблагоприятной рыночной конъюнктуры – низких ставок. Неожиданная победа на президентских выборах в США Дональда Трампа обернулась ралли на фондовых рынках и распродажей на рынке бондов, золото подешевело до $1180,38. На ожиданиях смягчения регулирования дорожают акции банков, причем не только американских, но и европейских.

Следующий шок для рынков готовит Италия, где 4 декабря пройдет конституционный референдум. Премьер Маттео Ренци обещал уйти в отставку, если страна проголосует против реформ. «Если победят противники реформ, – на днях говорил Ренци, – Италия останется страной, которая выбирает нестабильность и сделки с черного входа».

Пока, как показывают опросы, перевес у тех, кто собирается голосовать против реформ. В итальянском банковском секторе тяжелая ситуация, изменить которую не удается уже несколько лет. На балансах местных банков зависло 360 млрд евро проблемных кредитов, в том числе 200 млрд евро безнадежных ссуд. Акционеры больше не хотят затыкать дыры в капитале, поскольку помогали банкам уже не раз. Monte Paschi, третий по активам в Италии и самый проблемный банк еврозоны, несколько раз получал государственную помощь и помощь акционеров, но это ему помогло мало. Портфель проблемных кредитов банка – более 20 млрд евро, в III квартале он получил 1,15 млрд евро убытка.

Использовать бюджетные средства для спасения банков Италия не может – это запрещено правилами ЕС, и добиться исключения ей не удалось. Банкротство слабых банков чревато социальным взрывом: в последние годы итальянские банки продавали розничным инвесторам субординированные облигации, рекламируя их как более доходную альтернативу вкладам. Но если банкам нужна помощь государства, они не могут ее получить, прежде чем часть убытков не будет передана держателям облигаций и крупных депозитов.

В ноябре 2015 г. Италии пришлось спасать четыре региональных банка, и тогда 130 000 держателей субординированных бондов понесли убытки. В августе 2016 г. проблемы возникли у Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza (восьмой по активам в Италии; его акции рухнули с 62,5 евро в 2014 г. до 0,1 евро). Деньги дал фонд спасения банков Atlante, который был создан на средства сильных банков для спасения слабых. Но более 100 000 розничных инвесторов двух рухнувших банков потеряли 5 млрд евро. «Это социальная катастрофа, – сказал WSJ профессор Университета Люксембурга Пьер-Анри Кона, – пострадают рядовые граждане».

Возможность такого развития событий рынок еще в цены не заложил: с июля значение итальянского фондового индекса FTSE MIB практически не изменилось. «Италия – это больше, чем Brexit, – отмечает директор по инвестициям Sarasin & Partners Ги Монсон. – Пока экономика Италии не начнет расти, мы не сможем сказать, что десятилетие европейского кризиса в прошлом». Если в Италии начнется кризис и ЕЦБ не сможет успокоить рынки, «опасность, что шок распространится на другие страны еврозоны, больше, чем в случае Brexit», – соглашается стратег BlackRock Изабель Матеос.

В ближайший год во всеобщих выборах будут участвовать жители стран, на которые приходится 75% ВВП еврозоны, пишет Bloomberg. 4 декабря пройдут президентские выборы в Австрии, в 2017 г. – президентские выборы во Франции и всеобщие выборы в Германии и Нидерландах.