Чрезвычайная страховка

Минфин предлагает обязать страховщиков предусмотреть в договоре страхования жилья положение о чрезвычайных ситуациях. Соответствующий законопроект ведомство разместило для обсуждения на федеральном портале правовых актов. Для граждан участие добровольное.

Если человек застраховал свое жилье и утратил его из-за стихийного бедствия, в том числе наводнения или пожара, в результате которого был введен режим чрезвычайной ситуации (федерального, межрегионального или регионального характера), страховая компания обязана возместить ему потери в пределах установленного минимума (под это требование не подпадут страховки от повреждения и утраты внутренней отделки). «В каждый договор добровольного страхования жилья должен быть включен федеральный минимум (минимальная сумма страхового покрытия. – «Ведомости») с покрытием 300 000 руб., стоить он будет для жильцов 360 руб. в год, из которых 300 руб. будут направляться в Национальную перестраховочную компанию (НПК, что подтвердил ее гендиректор Николай Галушин), а 60 руб. пойдут на расходы на ведение дел страховщиков», – пояснил президент ВСС и НССО Игорь Юргенс.

Эта сумма будет покрывать только катастрофические риски, подчеркнул он: стандартные бытовые риски можно будет докупить у страховщика и расширить покрытие. В законопроекте Минфина суммы не фигурируют – по словам Юргенса, лимиты покрытия будут установлены постановлением правительства, а правила страхования и тарифы – ЦБ.

Если квартира или дом стоят дороже установленного минимума либо если с ним связаны иные риски, можно предусмотреть в договоре и большее возмещение.

«Это не окончательный вариант законопроекта», – рассуждает заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. По его словам, минимум в 300 000 руб. действительно был когда-то обозначен, но сейчас может нуждаться в корректировке: необходимо исходить из средней стоимости жилья и последних сумм компенсаций, которые государство выделяло на выплаты в результате чрезвычайных ситуаций. Теоретически законопроект хороший, но на практике работают другие конструкции – например, страхование жилья в Москве, указывает он: «Мы хотим, чтобы законопроект не только работал на защиту от стихийных бедствий, но и обеспечивал полную сохранность жилья, а в этом случае нужно говорить об увеличении страховой суммы».

Регионы, согласно проекту, должны разработать и утвердить «программы защиты жилищных прав граждан», устанавливающие, в каких долях страховщик и регион выплачивают страховое возмещение. Он предусматривает возможность, что человек сможет передать региону права требования к страховщику взамен на другое жилье, но только при наличии такого в жилищном фонде региона.

«Концептуально мы очень хотим, чтобы закон вступил в силу хотя бы с 2018 г. Надеюсь, мы сможем цивилизованно донести до граждан необходимость страховать собственное жилье», – добавляет Соломатин. Представители Минфина и ЦБ не ответили на запрос «Ведомостей». ВСС рассчитывает на более чем 50%-ное проникновение страхования жилья после принятия законопроекта: сейчас этот показатель не превышает 10% – и лишь в Москве, где действует городская программа страхования, охват покрытием составляет половину квартир горожан, заметил Юргенс.

«Нам будет интересна любая модель, которая учтет риски населения, поможет снять нагрузку с бюджета в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а самое главное – цена должна быть справедливой и для потребителя, и для страховых компаний», – заверяет представитель «Альфастрахования».