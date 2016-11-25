Ипотеке пропишут стоимость

Минфин предлагает обязать банки указывать полную стоимость ипотеки (со всеми платежами заемщика) на первой странице кредитного договора и ограничить размер неустойки за просрочку платежа по ипотечному кредиту ключевой ставкой ЦБ, проект соответствующих поправок опубликован на портале regulation.gov. В случае если проценты за пользование таким кредитом за период нарушения обязательств не начисляются, неустойка должна быть в пределах 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа. Кроме того, по предложениям Минфина, ипотечный договор также должен содержать информацию об очередности погашения из суммы произведенного заемщиком платежа задолженности по основному долгу, процентам и иным платежам по кредиту. Министерство подготовило поправки к законопроекту, который устанавливает обязанность банков предупреждать заемщиков о рисках валютной ипотеки и возможном увеличении платежей при плавающей процентной ставке по кредиту. Прайм

ВЭБ вряд ли продаст Связь-банк

Рейтинговое агентство S&P подтвердило Связь-банку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне BB-/B с негативным прогнозом. Оценка значимости Связь-банка для банковской системы пересмотрена с «умеренной» на «низкую». Хотя ВЭБ планирует вывести Связь-банк из состава группы, в S&P по-прежнему полагают, что в ближайшие 12–18 месяцев продажа крайне маловероятна с учетом слабых финансовых показателей Связь-банка и отсутствия потенциальных покупателей. Интерфакс

АСВ продало два банка группы «Лайф»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с третьего раза смогло продать два банка финансовой группы «Лайф» – банк «Пойдем!» и Национальный банк сбережений, следует из информации АСВ. По итогам торгов Совкомбанк купит банк «Пойдем!» за 382,1 млн руб., что вдвое ниже цены, которую АСВ хотело выручить за банк изначально (771,9 млн руб.). Национальный банк сбережений приобретет компания «Региондевелопмент», подконтрольная бывшим топ-менеджерам девелоперской Coalco за 89,7 млн руб., что более чем втрое ниже стартовой цены (306,7 млн руб.). Ранее АСВ не смогло продать два субординированных кредита КБ «Пойдем!» на 260 млн руб. Интерфакс

Вкладчики ВПБ недосчитались денег

Временная администрация Военно-промышленного банка (ВПБ) выявила, что банк незаконно списал около 6,3 млрд руб. со счетов граждан и не передал в полном объеме оригиналы кредитных договоров и электронную базу данных об операциях. ЦБ и АСВ восстанавливают данные об открытых счетах граждан, чтобы внести их в реестр обязательств ВПБ. ЦБ направил эту информацию в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет. Интерфакс