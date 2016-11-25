«Ломоносов» станет умнее

МГУ потратит 600 млн руб. на модернизацию своего суперкомпьютера «Ломоносов-2». Это самый мощный суперкомпьютер в России, но пока он не входит в 50 самых мощных в мире

Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова потратит 600 млн руб. на расширение принадлежащего ему суперкомпьютера «Ломоносов-2», следует из документации университета на сайте госзакупок. Суперкомпьютеры используются для удешевления и ускорения разработок и исследований – например, авиационных двигателей или лекарств.

«Ломоносов-2» возглавляет российский рейтинг суперкомпьютеров и является единственным российским суперкомпьютером, оставшимся в первой сотне мирового рейтинга Top500. Всего в последней, ноябрьской, версии этого рейтинга пять российских суперкомпьютеров. Рейтинг публикуется дважды в год.

«Ломоносов-2» в течение двух лет терял позиции в рейтинге: в ноябре 2014 г. он занимал 22-ю строчку сильнейших машин мира, а сейчас занимает 52-е место. Его предшественник «Ломоносов» в июне этого года покинул первую сотню рейтинга. И первый, и второй суперкомпьютер МГУ поставляла компания «Т-платформы».

В 2014 г. МГУ заплатил «Т-плат-формам» 800 млн руб. за комплект оборудования для суперкомпьютера, в 2015 г. докупал у них же оборудование еще на 395 млн руб. Мощность суперкомпьютера «Ломоносов-2» составляет 2,1 квадриллиона операций с плавающей точкой в секунду (петафлопс). В документации закупки МГУ сказано, что пиковая мощность нового модуля должна быть не менее 1,6 петафлопса. По словам представителя компании Елены Чураковой, если бы «Ломоносов-2» был расширен сейчас, то занял бы 29-ю строчку мирового рейтинга. Но давать точный прогноз позиции к следующему году она затрудняется.

Суперкомпьютерная гонка В июне этого года Китай впервые обогнал США по числу суперкомпьютеров в рейтинге Top500 – их было 167 против 165 американских. Но в ноябрьском рейтинге США удалось догнать конкурента, и теперь он содержит по 171 суперкомпьютеру из Китая и США. Но самый мощный суперкомпьютер мира установлен именно в Китае. Производительность лидера Sunway TaihuLight составляет 93 петафлопса.

Суперкомпьютеры дороги. Сейчас ради увеличения точности прогнозов погоды свой суперкомпьютер готовится расширить Росгидромет. На покупку он потратит до $33,9 млн, причем часть этих денег даст Международный банк реконструкции и развития, который в сентябре 2013 г. одобрил заем на модернизацию и переоснащение Росгидромета. За право поставить суперкомпьютер в Росгидромет борются российские системные интеграторы «Ай-теко», «Техносерв», «Ланит», «Крок» и «Компьюлинк». Партнером «Ланита» является Lenovo.

«Т-платформы» будут участвовать в новом конкурсе МГУ, сообщила Чуракова. Но «Т-платформы» – не единственный российский производитель суперкомпьютеров. В списке Top500 крупнейших суперкомпьютеров мира 226-е и 459-е места занимают разработки компании «РСК Технологии». Их заказывали Санкт-Петербургский политехнический университет и Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук. Представитель «РСК Технологий» вчера отказался комментировать возможность участия в закупке МГУ.

Суперкомпьютер собирается из модулей, которые должны быть совместимы друг с другом, объясняет директор Института программных систем им. Айламазяна РАН Сергей Абрамов. По его словам, если речь идет о расширении действующей машины, то было бы технически неверно закупать другие модули, чем те, что поставлялись ранее. А модули «Ломоносова-2» разрабатывались именно «Т-платформами», резюмирует Абрамов.

На «Ломоносове» работает около 800 научных групп, объяснял в интервью «Ведомостям» в 2015 г. основатель и гендиректор «Т-платформ» Всеволод Опанасенко. По его словам, загруженность суперкомпьютера МГУ составляет более 90% и близка к критической. Нормальный уровень загрузки суперкомпьютера – не больше 80–83%: часть оборудования не участвует в расчетах во время профилактического обслуживания, процесса выгрузки и загрузки задач, объяснял Опанасенко. По его данным, решенные на «Ломоносове» в 2014 г. задачи позволили написать более 500 научных статей и защитить около 50 докторских и кандидатских работ.

Представитель МГУ не ответил на запрос «Ведомостей».