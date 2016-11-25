Патентный бум

По оценке ВОИС, в 2015 г. в Китае было подано 1 101 864 заявки на патенты – почти 40% общемирового показателя и больше показателей США, Японии и Кореи, вместе взятых

Всемирная организация по защите интеллектуальной собственности (ВОИС) отмечает, что этот рекорд отражает «исключительно высокий» уровень инновационности в стране с самой большой численностью населения. «Они делают инновации центром своей экономической стратегии», – заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри. И хотя скептики говорят, что данные о патентах искажаются в официальных отчетах, специалисты по защите интеллектуальной собственности утверждают, что публикуемые цифры реально отражают рост активности изобретателей в Китае.

«Правительство Китая хочет, чтобы люди подавали больше патентных заявок, и поощряет изобретателей с помощью непосредственных вознаграждений и косвенных льгот, – констатирует Эрик Робинсон, специалист по патентному праву, работающий в Пекине. – Но и качество регистрируемых в Китае патентов растет с головокружительной скоростью».

По оценке ВОИС, в 2015 г. в Китае было подано 1 101 864 заявки на патенты – почти 40% общемирового показателя и больше показателей США, Японии и Кореи, вместе взятых. «Мы снова видим растущее превосходство Азии в области инноваций», – констатирует Гарри, уточняя, что на азиатские государства в 2015 г. пришлось более 60% всех поданных в мире заявок.

Политическая стратегия китайского правительства направлена на поощрение инноваций, а в китайских компаниях растет понимание того, как важно защищать свою интеллектуальную собственность, говорит Чжан Сюэмэй, представитель пекинского агентства по авторским правам Janlea.

В числе наиболее интересных инноваций Китая Робинсон называет WeChat, коммуникационную платформу для построения социальных сетей. «Создатели WeChat переняли многие функции у других приложений, но реализовали их лучше», – говорит Робинсон.

Вместе с тем Ян Юйчжоу, юрист из фирмы Dacheng Law, отмечает, что Китай в отличие от США признает так называемые патенты на «полезные модели», изобретательский уровень которых ниже. Такие патенты проще зарегистрировать, и они защищают изобретения на более короткий срок, чем в случае обычных патентов. Кроме того, оформление патента в Китае обходится дешевле, чем в США или Японии, добавляет Ян.

Правообладатели, участвующие в тяжбах в связи с нарушением патентов, все чаще выбирают именно Китай в качестве площадки для разрешения таких конфликтов, поскольку в этой стране суды очень быстро рассматривают иски. К тому же компании могут добиться здесь запрета на продажу экспорта из страны конкурирующей продукции, а это серьезная мера, если учесть огромные масштабы китайского рынка и огромную роль Китая в глобальных цепочках поставок.

По числу патентных заявок, подаваемых из-за рубежа, первое место в мире занимают США, далее следуют Япония и Германия. По словам Гарри, это свидетельствует о важности США как центра торговли и зарубежных инвестиций. Однако избранный президент Дональд Трамп добивается выхода США из соглашения о транстихоокеанском стратегическом торговом партнерстве, заключенного при Бараке Обаме и направленного на укрепление связи страны с 11 другими государствами Тихоокеанского региона.

ВОИС сообщает, что в 2015 г. в мире было подано 5,9 млн патентных заявок на торговые марки – на 16% больше, чем годом ранее. Число заявок, связанных с промышленным дизайном, увеличилось на 2,3% до 873 млн. В обеих категориях лидером был Китай.-

Перевел Александр Силонов