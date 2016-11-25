Skyscanner заговорит по-китайски

Крупнейший китайский туристический портал Ctrip.com сообщил о планах приобретения британской компании Skyscanner за 1,4 млрд фунтов стерлингов ($1,78 млрд). Эта сделка позволит обоим сервисам обмениваться технологиями, отметил только что назначенный исполнительный директор китайской компании Цзе Сунь. Например, функцию поиска Skyscanner, по ее словам, можно было бы использовать в паре с программным обеспечением по бронированию билетов Ctrip.com.

По данным аналитиков из SimilarWeb, основной сайт Skyscanner в октябре посетило около 22 млн человек, причем более половины из них – жители Великобритании. Для сравнения: не менее популярный в Англии сервис Kayak.co, принадлежащий Priceline Group, за этот же период посетило 32,2 млн человек, а Сtrip.com – 38,2 млн посетителей.

По условиям сделки, которая, как ожидается, будет закрыта к концу года, Ctrip.com сохранит текущий менеджмент Skyscanner и даст возможность британскому сайту развиваться самостоятельно.

Аналитик по ценным бумагам Daiwa Джон Чой видит множество возможностей для взаимовыгодного функционирования обоих сервисов. По его мнению, Ctrip.com, скорее всего, рассчитывает на синергию между своей платформой и так называемой технологией метапоиска, которую использует Skyscanner для поиска билетов и других туристических услуг на различных сайтах. Кроме того, Чой обращает внимание на то, что финансовая отдача от каждой сделки с клиентами у Ctrip.com гораздо выше, чем у Skyscanner. Поэтому усилия китайской компании будут, скорее всего, направлены на стимулирование покупателей авиабилетов на приобретение еще и страховки, а также других дополнительных услуг, например аренды автомобилей.

Ctrip.com был основан в 1999 г. в Шанхае, сервис быстро стал основным туристическим сайтом в Китае как для путешествий по самой стране, так и для выезда за рубеж. Спустя четыре года компания разместила акции на NASDAQ. В 2014 г. активное развитие Ctrip.com привлекло внимание компании Priceline Group, инвестировавшей в сервис около $500 млн. Партнерство позволило китайскому сервису получить доступ к базе отелей по всему миру.

В дальнейшем Priceline Group увеличила долю в китайской компании почти вдвое, и сейчас у нее есть права на приобретение 15% акцией Ctrip.com. В 2015 г. китайский туристический сервис стал крупнейшим акционером своего основного конкурента в Китае – Qunar Cayman Islands Ltd. Компании также принадлежит небольшая доля в авиакомпании China Eastern Airlines.

Перевел Антон Филатов