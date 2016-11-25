«М.видео» доедет целее

Крупнейший российский продавец бытовой техники и электроники «М.видео» договорился с стартапом VeeRoute о партнерстве. Об этом «Ведомостям» рассказала представитель ритейлера Валерия Андреева и подтвердил один из основателей VeeRoute – Михаил Кудинов. Водители-курьеры, работающие с ритейлером, будут использовать приложение от VeeRoute, которое помогает контролировать доставку, описывают они механизм сотрудничества.

«М.видео» для доставки заказов работает более чем с 20 сторонними транспортными компаниями, говорит Андреева, до сих пор ритейлер получал данные о статусе заказов от них лишь на следующий день. Теперь приложение VeeRoute интегрировано с системой управления заказами «М.видео» и другими программами на базе SAP, рассуждает она. Это, по ее словам, позволяет ритейлеру в режиме реального времени контролировать доставку, давать покупателю информацию о ее состоянии и оперативно менять маршрутный лист для курьеров. В результате издержки, связанные с работой с претензиями клиентов, и частота отказов от заказанных товаров сокращается, пояснила Андреева.

Сейчас доля доставленных и оплаченных интернет-заказов «М.видео» – около 95%, по собственным данным, а заказов, которые курьеры не смогли привезти вовремя, – около 1,5–2%. Приложение позволит сократить этот показатель на треть, надеется Андреева.

Чей стартап VeeRoute основана в Петербурге в 2014 г. братьями Кудиновыми – Владиславом и Михаилом. Тогда же стартап получил инвестиции в 1,4 млн руб. от Фонда развития интернет-инициатив в обмен на 7%-ную долю. К концу 2014 г. компания достигла точки безубыточности, получив в клиенты как небольшие и средние интернет-магазины, так и крупный бизнес – Сбербанк, «EMS Почта России» и др. Среди конкурентов VeeRoute «Деловой Петербург» называл самарскую фирму Maxoptra и петербургскую Logdep.

В результате использования приложения VeeRoute процент выкупа действительно растет, подтверждает Кудинов. В целом, по его словам, за счет внедрения их системы качество доставки увеличивается на 5–10 процентных пунктов, тогда как у большинства российских курьерских компаний процент доставки варьируется от 80 до 85%. «Своевременная и качественная доставка напрямую влияет на выкуп товаров и лояльность клиентов к бренду», – рассуждает Кудинов.

Андреева и Кудинов отказались раскрыть сумму контракта. Подобный контракт в виде лицензии и инсталляции может стоить ритейлеру в пределах 20–30 млн руб., знает источник, близкий к одной из сторон.

В среднем по российскому рынку онлайн-торговли доля заказов, не выкупленных по вине служб доставки, невысока, говорит партнер Data Insight Федор Вирин. Как правило, эта доля в пределах 1–3%, добавляет он. У «Ситилинка», который доставляет все заказы сам, в 2016 г. не выкупалось около 2% заказов, переданных в доставку, сказал гендиректор «Ситилинка» Михаил Славинский. При этом 1,7% приходилось на отказ клиента или невозможность с ним связаться и лишь 0,06% – те случаи, когда товар не был выкуплен из-за непунктуальности логистической службы, поясняет он. По его словам, помогает не столько контроль над процессом доставки, сколько планирование и мотивация экспедиторов.

Специализирующийся на продаже продуктов питания интернет-гипермаркет «Утконос» работает с собственной службой доставки, говорит его гендиректор Николай Щербань. Доля невыкупаемых заказов в продуктах питания ниже, чем в электронике или одежде: у «Утконоса» не выкупается лишь около 1,5% всех заказов. «Причем 40–45% случаев – это отказ клиента, 20–25% – отсутствие клиентов дома, остальное – до 40% случаев – трафик и прочие форс-мажорные обстоятельства», – отмечает Щербань. Для контроля ритейлер отслеживает время пробития чека для клиента и сверяет данные с трекеров, которые установлены на каждом автомобиле, передающиеся в информационную систему компании, говорит он.