Россельхознадзор пригрозил остановить экспорт зерна

В ноябре 2016 г. зарегистрировано 10 вспышек вируса африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних животных и на ряде крупных свиноводческих комплексов Краснодарского края, сообщил Россельхознадзор. Новые случаи вспышек свидетельствуют о снижении ветеринарно-санитарного контроля со стороны региональных властей, отмечает служба. Если география выявления вспышек АЧС в свиноводческих комплексах увеличится, как и стихийные захоронения инфицированных животных, Россельхознадзор может ввести карантин в Краснодарском крае, предупреждает служба, что приведет к ограничению экспорта сельхозпродукции, в том числе зерновых. Представитель службы, правда, уточнил: пока введение карантина в крае не обсуждается. Ведомости

«Детский мир» увеличил прибыль

Крупнейший ритейлер товаров для детей «Детский мир» сообщил об увеличении чистой прибыли по МСФО за девять месяцев 2016 г. в 2,4 раза до 1,7 млрд руб. при росте выручки на 35,7% до 54,2 млрд руб. Сопоставимые продажи (LfL) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 12,7% за счет роста числа чеков на 4,2% и размера среднего чека на 8,2%. «Операционная эффективность сыграла ключевую роль в достижении успешных финансовых результатов», – заявил гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов. Он подтвердил планы компании открыть в этом году не менее 90 магазинов, из которых уже работают 40. Интерфакс

«Лента» удвоилась досрочно

Крупный ритейлер «Лента» сообщил о досрочном достижении стратегической цели по удвоению торговой площади до конца 2016 г. до 1 млн кв. м. Такую цель компания поставила в ходе IPO в марте 2014 г. С начала 2014 г. «Лента» открыла 87 гипермаркетов, выйдя в 30 новых городов. Сегодня компания представлена в 32 из 36 российских городов с населением более 500 000 человек, а до конца 2016 г. будет работать во всех городах-миллионниках. До конца года «Лента» откроет не менее 26 гипермаркетов, в том числе 10 магазинов в ходе приобретения российского бизнеса Kesko (см. стр. 11). Ведомости

АСБ подсластит жизнь

Группа компаний АСБ намерена построить сахарный завод в Кирсановском районе Тамбовской области мощностью до 20 000 т сахарной свеклы в сутки за 20 млрд руб., сообщила пресс-служба администрации региона. Группа бизнесмена Юрия Хохлова планирует завершить строительство к концу 2020 г. Интерфакс

ВТБ помог «Ашану»

ВТБ сообщил о предоставлении в III квартале 2016 г. ритейлеру «Ашан» две гарантии платежа и аккредитив на общую сумму более 1,13 млрд руб. «Аккредитив предоставлен для проекта по покупке земельного участка, обе гарантии выпущены для обеспечения платежных обязательств по приобретению объектов недвижимости для открытия новых магазинов», – уточняется в сообщении. Интерфакс