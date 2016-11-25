Операторы просят не трогать вагоны

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) 7 сентября направил письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с содержанием документа, текст подтвердили менеджеры двух участников союза. Операторы написали президенту, что они работают в конкурентной среде, а ФАС «инициирует мероприятия, направленные на усиление государственного вмешательства в деятельность операторов, введение государственного ценового регулирования рынка услуг предоставления вагонов». Служба разработала методику расчета монопольно высокой цены на услуги операторов. Поверх текста письма Путин дал поручение своему помощнику Андрею Белоусову разобраться, обоснованны ли действия ФАС.

Чиновники и участники уже обсуждают, что делать. На одной из встреч сотрудник ФАС заявил, что служба отложила работу над методикой расчета монопольно высокой и монопольно низкой цены на услуги операторов, рассказывает один из ее участников. Источник в службе это подтверждает. Он объясняет отказ от дальнейшей работы над методикой тем, что споры вокруг ее применения и разработки лишь отвлекают внимание от текущей ситуации с ростом стоимости предоставления вагонов грузоотправителям.

Еще весной курирующий транспорт вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минэкономики, Минтрансу и ФАС вместе с РЖД рассчитать, какими могут быть предельно допустимые уровни транспортной составляющей для разных отраслей экономики. Тогда же ФАС, чтобы предотвратить резкий рост вагонной составляющей и определить ее монопольно высокий и монопольно низкий уровень, разработала методику, которая основана на расчете нормативной стоимости содержания вагона. По расчетам службы, содержание нового полувагона обходится операторам в 601 руб./сутки, со сроком эксплуатации 10 лет – 577 руб./сутки. Монопольно высокой служба предлагает считать цену, если она на 10% выше конкурентной цены (формируется на электронной площадке) или нормативной стоимости. Нормативную стоимость планировалось применять, например, при предоставлении узкоспециализированного подвижного состава. Это не регулирование, а антимонопольный контроль, подчеркивал тогда представитель ФАС: методика будет применяться при рассмотрении дел о злоупотреблении доминирующим положением и при мониторинге рынка перевозок.

Сколько стоит вагон ФАС уже возбудила дело против РЖД и ФГК. Компании подозреваются в необоснованном завышении вагонных ставок для перевозки минерально-строительных грузов. По данным ФАС, с января по июль рост стоимости услуг ФГК составил до 38%. В деле могут появиться и другие фигуранты, не исключала служба.

По факту это контроль с элементами регулирования, считает юрист BMS Law Firm Тарас Хизняк. ФАС считает, что не должны устанавливаться монопольно высокие цены, но при этом ведомство фактически регулирует уровень ценообразующих факторов, говорит юрист.

В этом году стоимость предоставления вагонов (итоговая цена, которую платит грузоотправитель) выросла на 15%, это произошло из-за удорожания вагонной составляющей более чем вдвое, подчеркивает человек в ФАС. При этом он уточнил, что пока дефицита вагонов нет, но есть риск его возникновения в будущем.

Однако операторы в своем письме жалуются, что ФАС требует от них предварительного согласования всех сделок лизинга, аренды, использования грузовых вагонов, заблаговременного согласования роста цен для клиентов выше определенного уровня. Речь идет о предписании ФАС согласовывать рост цены предоставления вагона свыше 7% (именно на столько вырос тариф РЖД в 2016 г.). «Происходит изменение правил игры в отношении существующих бизнес-проектов и вложенных инвестиций», – пишут операторы. Они прогнозируют, что такие меры приведут к оттоку инвестиций и потребуют дополнительной господдержки текущей деятельности РЖД. Поэтому СОЖТ просит президента дать поручение правительству, исключающее возможность введения дополнительного госрегулирования рынка предоставления вагонов и закрепить это в целевой модели рынка.

Нечеткость методики ФАС в определении границ рынка влияет на решения, которые служба выносит в отношении компаний о доминировании, говорит заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий Владимир Савчук. Например, в отношении ФГК совершенно не ясно, на каком рынке она доминирует, – компания работает на всей сети железных дорог, как и другие операторы. У нее есть подвижной состав, подобный есть и у других участников. Если доходит до суда, то часть решений ФАС суды опровергают. Сейчас ФАС пытается отследить динамику роста ставок операторов. При этом служба не принимает в расчет объективные затраты операторов на поддержание вагонов в технически исправном состоянии и закупку нового подвижного состава. Как правило, ФАС сравнивает старые ставки 2015 г., которые не позволяли работать операторам прибыльно, с новыми, добавляет Савчук.

Представители СОЖТ и ФАС комментировать письмо не стали.