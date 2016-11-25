Распродажа перед продажей

Федеральная антимонопольная служба разрешила «Ленте» купить бизнес финской сети гипермаркетов «К-руока», сообщило ведомство. Сделка будет закрыта 30 ноября, добавил представитель «Ленты». Сети достанется 10 гипермаркетов и один супермаркет «К-руока» в Петербурге и Ленобласти и три земельных участка. Сумма сделки – 11 млрд руб.

Гипермаркеты «К-руока» работают до 30 ноября, а уже 7 декабря откроются под вывеской «Лента», рассказывают два сотрудника одного из гипермаркетов сети. В среду, 23 ноября, «К-руока» объявила о распродаже алкогольной продукции со скидкой 50%. Человек, посетивший в этот день один из гипермаркетов сети в Ленинградской области, рассказал, что там творился невероятный ажиотаж. Посетители буквально сметали товар с полок. То же самое происходило и в четверг в одном из магазинов в Санкт-Петербурге, который посетил корреспондент «Ведомостей». Многие полки были полупустые, длиннющие очереди к кассам тянулись через весь зал. К вечеру в одном из гипермаркетов вместо алкоголя на полках стоял лимонад. В последние два дня работы – 29 и 30 ноября будут объявлены скидки на скоропортящиеся и остальные продукты, сказал сотрудник гипермаркета. Представитель «К-руока» отказался от комментариев.

Для передачи «Ленте» алкоголя «К-руока» нужна лицензия на оптовую торговлю алкоголем, следует из ответов юристов «Качкин и партнеры» и адвокатского бюро А2. Но у сети таковой нет, следует из данных Росалкогольрегулирования. Возможно, новую лицензию владелец бренда – ООО «Кеско фуд рус» получить не успевало. О переговорах компании объявили 21 октября. Общий же срок выдачи новой лицензии – 30 дней, но он может быть продлен еще на 30 дней, говорит юрист корпоративной и арбитражной практики «Качкин и партнеры» Артем Берлин. «К-руока» планомерно снижала закупки у поставщиков с момента объявления о сделке, поэтому запасы у нее невелики, рассказал один из поставщиков.

Побочный эффект Наплыв людей в связи с распродажей алкоголя стимулирует продажи и других товаров в гипермаркете, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Действительно, многие посетители разочаровываются, когда узнают, что в магазине скидки действуют только на алкоголь, но все же не уходят.

Скидки в 50% на алкоголь означают, что ритейлер продает его в убыток, рассуждает топ-менеджер федеральной розничной сети. По его словам, на элитный алкоголь наценка может составлять 30–35%, максимум 40%, но это в очень редких случаях. Скидка очень серьезная, соглашается гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Но в ряде случаев ее размер может быть и меньше из-за минимальных розничных цен на алкоголь, которые устанавливает государство.

«Лента» не имеет обязательств по приобретению товарных запасов и это стандартная практика при смене собственника торгового объекта в секторе FMCG, знает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. У «Ленты» совершенно другая товарная матрица, поэтому ритейлер будет наполнять гипермаркеты по новой, говорит один из его поставщиков. Товары не перейдут «Ленте» от «К-руока», с «Лентой» заключены новые договоры поставки по адресам магазинов финской сети, подтверждает коммерческий директор молокозавода «Пискаревский» Георгий Житмарев.