Прибыль есть, дивидендов нет

Выручка «Газпром нефти» по МСФО за девять месяцев 2016 г. выросла на 1,4% до 1,2 трлн руб., EBITDA – на 4,1% до 325 млрд руб., чистая прибыль – на 12,7% до 147,5 млрд руб., говорится в отчете компании. «Газпром нефть» не будет платить промежуточные дивиденды, заявил финансовый директор компании Алексей Янкевич. «Газпром нефть» должна была запустить несколько крупных месторождений в этом году, а отсрочка в запуске очень сильно сказывается на будущих денежных потоках, пояснил он. Интерфакс

«Роснефть» переплатила за недра

«Дочка» «Роснефти» – Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие выиграло аукцион на право изучения, разведки и добычи углеводородов на Вонтерском лицензионном участке в Ханты-Мансийском автономном округе с запасами по категории С1 – С2 9,1 млн т, следует из заявления комиссии. За лицензию компания предложила 1,3 млрд руб. при стартовом размере платежа 420,2 млн руб. Интерфакс

«Русгидро» присмотрится к алюминию

Вопрос об участии «Русгидро» в проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ, UC Rusal) будет обсуждаться не ранее заседания совета директоров компании 1 марта 2017 г., сообщил гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов. Наиболее вероятный вариант завершения строительства ТаАЗа – передача «Русгидро» 50%-ной доли в проекте, говорил директор UC Rusal по работе с естественными монополиями Максим Балашов. Но переговоры по схеме финансирования и степени участия в реализации проекта еще не завершены. ТАСС

Lufthansa отменяет рейсы

Lufthansa планирует отменить 25 ноября более 800 рейсов, сообщил Stern. Изменения в графике затронут около 100 000 пассажиров на 830 рейсах малой и средней дальности. Lufthansa может прекратить существование, если выполнит требования бастующих пилотов профсоюза повысить зарплаты более чем на 20%, заявил гендиректор Lufthansa Карстен Шпор. Он призвал профсоюз прибегнуть к третейскому суду, поскольку диалог не дает никаких результатов. Интерфакс, Bloomberg

УГМК консолидировала цинк

УГМК консолидировала 95,57% акций Челябинского цинкового завода. Оставшаяся часть акций находится в свободном обращении, их владельцам в соответствии с действующим законодательством будет сделана публичная оферта, отмечает представитель компании. Ведомости