Статья опубликована в № 4211 от 25.11.2016 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 64,63

Благодаря росту цен на нефть почти на 6% за семь дней рубль укрепился к основным мировым валютам. При этом официальный курс доллара снизился лишь на 29 коп. до 64,63 руб./$. Долларовые сбережения подешевели на 0,4%.

Евро 68,09

А вот курс евро, установленный ЦБ, уменьшился на 1,41 руб. Сегодня за 1 евро дают 68,09 руб. Стоимость активов, номинированных в евро, упала на 2%.

С начала 2016 г. доллар подешевел на 13,5%, а евро – на 13,1%.

Акции и облигации

Российские фондовые индексы взбираются все выше. Но за пять последних торговых сессий на Московской бирже рублевый индекс ММВБ вырос почти на 3%. В четверг биржевые торги закрылись на уровне 2102,97 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 3,3%. К закрытию торгов в четверг он достиг отметки 1028,86 пункта. Примерно 65% ликвидных рублевых акций выросло в цене.

Доходность рублевых гособлигаций составляет 7,92–10,05% годовых, а корпоративных – 8,7–14,9%.

Паи

За период с 17 по 23 ноября вложения пайщиков трети открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) оказались убыточными. Наибольшие потери понесли те, кто сделал ставку на золото: стоимость паев фондов, инвестирующих в золото, снизилась в среднем на 5–5,8%.

Одними из самых удачных на этот раз оказались инвестиции в фонды акций компаний электроэнергетики (+4%). ПИФы, отслеживающие динамику индекса ММВБ, принесли в среднем 2,6–3% прибыли.

Вклады

На этой неделе банк «Зенит» уменьшил ставки рублевых и валютных вкладов независимо от суммы и срока вложений на 0,2–0,25 процентного пункта. В банке ВТБ (Банк Москвы) ставки вкладов в рублях снижены в среднем на 0,2 п. п., а в Промсвязьбанке – на 0,5–1 п. п. при вложении средств на срок не более года. А вот Райффайзенбанк, напротив, повысил доходность рублевого вклада «Выгодный» сроком 91 и 181 день при вложении от 1 млн руб. на 0,1–1,5 п. п. Теперь его максимальная ставка составляет 8% годовых.

Согласно расчетам ЦБ средняя максимальная ставка рублевого вклада в 10 банках с наибольшим объемом вкладов населения за вторую декаду ноября снизилась с 8,74 до 8,67%.

Действующие ставки см. на стр. 09.

Золото

$1186

Мировая цена тройской унции золота снизилась еще на 3,3% до $1186, серебра – на 3,6% до $16,37, платины – на 2,7% до $921. Лишь палладий подорожал – на 1,4% до $738 за унцию.

Использована информация Thomson Reuters, НЛУ, Московской биржи