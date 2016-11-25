«Роснефть» целится на триллион рублей

«Роснефть» может разместить облигации на сумму до 1 трлн руб. Эти деньги понадобятся ей в 2017 г., если она выкупит 19,5% собственных акций и захочет оставить их себе

У «Роснефти» есть деньги и на покупку «Башнефти», и для того, чтобы временно приобрести собственные акции, с внутреннего российского финансового рынка на завершение всех операций денег не потребуется, уверял президент Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»). Но «Роснефть» все-таки планирует занимать.

20 ноября совет директоров компании утвердил программу 10-летних (максимальный срок) биржевых облигаций на 1,07 трлн руб. либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщила компания. Совет директоров утвердил и сделку с Газпромбанком, организатором размещения; если на облигации не будет спроса, банк выкупит их максимум на 173 млрд руб. Андеррайтер – ВБРР.

Это рамочная программа, «Роснефть» не обязательно будет привлекать всю указанную сумму, говорит представитель компании Михаил Леонтьев: деньги пойдут на финансирование зарубежных проектов, добычные проекты в России, рефинансирование кредитов. Совет директоров «Роснефти» также утвердил 22 сделки с 11 «дочками»: первые 11 – что «Роснефть» выдаст каждой из «дочек» беспроцентный заем максимум на 120 млрд руб. максимум на 10 лет, вторые 11 – что каждая из «дочек» может выдать «Роснефти» беспроцентный 10-летний заем максимум на 120 млрд руб. «Дочки» получили право покупать облигации «Роснефти», объяснила компания.

Кто может выкупить облигации кроме Газпромбанка и «дочек», представитель компании не говорит. На рынке занять 1 трлн руб. невозможно – из-за ограниченности базы российских инвесторов, краткосрочной природы ликвидности российских банков и санкций, говорит аналитик ING Егор Федоров, скорее всего круг участников ограничен 1–2 банками.

Представители Газпромбанка и Сбербанка не ответили на запрос «Ведомостей», представитель ВТБ отказался от комментариев.

Очень вероятно, что «Роснефть» воспользуется схемой декабря 2014 г., когда она разместила облигации на 625 млрд руб., полагает Федоров, тогда к размещению тоже привлекались «дочки».

Непрозрачность той сделки, констатировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, стала одним из факторов падения рубля в декабре 2014 г. Но сейчас ситуация иная, считает Наталия Орлова из Альфа-банка: сделка может повлиять на рынок, только если «Роснефть» разместит все облигации в декабре, а если траншами и в течение нескольких месяцев – то волатильности это не создаст.

А «Сбербанк СIB» убежден, что новость об облигациях «Роснефти» негативно повлияет на курс рубля: рынок ожидал, что «Роснефть» продаст валюту.

У «Роснефти» возникнет необходимость в займах, если она до конца года выкупит собственные акции и не сможет продать их в следующем году, полагают аналитики «Атона», ING, Raiffeisenbank и портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.

По распоряжению правительства выкуп госпакета акций «Роснефти» за 711 млрд руб. ($11,1 млрд) должен завершиться 5 декабря, а расчеты – до 15 декабря.

К началу октября на счетах у «Роснефти» скопилось $20,2 млрд, плюс на балансе у «Башнефти» около $350 млн. В октябре «Роснефть» продала доли в «Ванкорнефти» и «Таас-Юрях нефтегазодобыче» за $4 млрд и еще $1,1 млрд планирует получить за 20% «Верхнечонскнефтегаза» от Beijing Gas Group. Свободный денежный поток, по оценкам Вахрамеева, в IV квартале будет минус $1,5 млрд. С обязательствами до конца года «Роснефть» справится, считают аналитики. Компания заплатила $5,3 млрд за долю в «Башнефти», готовится заплатить около $3,5 млрд за долю в индийской Essar Oil в I квартале 2017 г., ей также нужно погасить долг в $3,8 млрд и потратить на акции миноритариев «Башнефти» еще около $1 млрд – и возможно, выкупить свои акции на $11 млрд.

В 2017 г. «Роснефти» нужно будет погасить $12,9 млрд долгов, а денежный поток составит всего около $7 млрд, оценивал Вахрамеев. Если «Роснефть» не сможет или не захочет перепродать приватизированные акции, то в 2017 г. ей может понадобиться $3–4 млрд, считает старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. По оценкам Андрея Полищука из Raiffeisenbank, если «Роснефть» не будет перепродавать акции, в 2017 г. ей придется рефинансировать больше $10 млрд. «Роснефть» может занять $7–8 млрд самостоятельно, еще $2,5 млрд может привлечь «Башнефть», полагает Корнилов.