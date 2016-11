От редакции: Виртуальные кухни

Попытки подчинить интернет контролю государства характерны вовсе не только для России и Китая. То же самое в разных формах происходит во всем мире. Появился даже специальный термин Splinternet (интернет, теряющий глобальный характер). Недовольство издержками глобализации накапливается не только в реальном мире, но и в виртуальном.

По данным международной организации Internet & Jurisdiction, с 2012 г. в мире зафиксировано более 1000 случаев юрисдикционных споров между государствами и интернет-компаниями.

Как пишет Скотт Малкомсон, автор книги Splinternet: How Geopolitics and Commerce Are Fragmenting the World Wide Web, интернет стал «одновременно результатом глобализации, ее зачинщиком и ее метафорой». Тем интереснее наблюдать за его дезинтеграцией и «балканизацией».

Главных причин фрагментации две – внешняя, политическая, и внутренняя, психологическая. По мере того как интернет все больше осознается государствами как политический ресурс, а не просто пространство для гиков и стартапов, они все больше заинтересованы в контроле над ним. О второй причине писала в нашумевшей статье в The Washington Post пулитцеровский лауреат Энн Аппельбаум, предлагая Цукербергу отдать обещанные на благотворительность $45 млрд на компенсацию вреда, принесенного Facebook странам со слабыми демократическими традициями. По мере распространения интернета становится все очевиднее, что он не столько ломает границы, сколько воспроизводит те, что выстроены в головах пользователей. Вместо того чтобы предоставлять универсальную площадку для глобальной дискуссии, он помогает виртуальным эмигрантам запереться на их виртуальных кухнях.

C другой стороны, о важности свободы трансграничного киберпространства напоминают успехи в борьбе со вторжением спецслужб в частную жизнь (Сноуден), коррупцией (панамское досье) или военными преступлениями и международным терроризмом (расследования Bellingcat).

В политической реальности основанием для глобализации и трансграничной солидарности оказывается представление о приоритете прав человека над национальными суверенитетами. В киберпространстве это приоритет защиты данных пользователей от государственного контроля. В интернациональной защите персональных данных (при их анонимном коммерческом использовании) заинтересован бизнес, так как это залог доверия клиентов. Государство же склонно защищать скорее суверенное право на использование персональных данных своих граждан.

По-видимому, алгоритмы преодоления дезинтеграционных тенденций в киберпространстве будут разрабатываться во взаимодействии бизнеса и госорганов. Тут возможны компромиссы в обе стороны. Правительство США отказалось от формального контроля над оператором доменных имен ICANN. Марк Цукерберг заявил о разработке механизмов блокирования контента, неприемлемого с точки зрения властей Китая, – это позволит Facebook получить доступ к 1,4 млрд пользователей.