Турция застыла
- Нина Ильина
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Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг одобрили резолюцию о приостановке переговоров о вступлении Турции в Евросоюз из-за действий турецких властей. За временное замораживание проголосовали 479 депутатов Европарламента, против – 37, воздержались – 107. Документ носит рекомендательный характер. После неудачной попытки военного переворота в июле правительство Турции начало и до сих пор проводит чистки, обвиняя в организации мятежа сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена. Европейские политики ранее выражали серьезное беспокойство в связи с нарушениями прав человека и возможным возвращением смертной казни в Турции. В марте ЕС и Турция заключили соглашение по беженцам, по которому Анкара готова была оставить у себя нелегальных сирийских беженцев в обмен на финансовую помощь от Европы и отмену виз ЕС для турецких граждан до конца 2016 г.
Не стоит придавать большого значения резолюции Европарламента, ведь она стала прежде всего эмоциональным выступлением депутатов, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров: «Европарламент имеет декоративные функции и за исключением лишь некоторых вещей реального влияния на европейскую политику не имеет. Правда, обычно европейские политики все-таки не занимают противоположную парламенту позицию. И Турция, и ЕС сейчас просто пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре, переговоры о вступлении Турции в ЕС безрезультатно длятся уже несколько десятилетий». Турецкий лидер Реджеп Эрдоган не расстроится от решения Европарламента, а использует его во внутренней игре, считает председатель программы «Религия, общество и безопасность» в Московском центре Карнеги Алексей Малашенко: «Эта игра «тяни – толкай» о вступлении Турции в ЕС может длиться вечно, а сейчас она только на руку Эрдогану, который получит дополнительный козырь в продвижении в Турции сдержанного исламизма. Однако в любую минуту такой исламизм может принять и более радикальную форму, а получать такого соседа Европа не захочет». Не стоит питать излишних иллюзий относительно сближения Анкары и Москвы на этом фоне, продолжает эксперт: «Заявление Эрдогана о вступлении в ШОС нужно, чтобы поцеловать Владимира Путина при встрече, это пропаганда исключительно для внешнего пользователя, потому что нормальный турок про такую организацию не слышал, да и ценность и ШОС, и «Евразэс» для турецкой экономики очень сомнительна. Эрдоган торгуется, хочет показать европейцам, что у него есть альтернативы». Решение Европарламента и дальнейшее охлаждение отношений Брюсселя и Анкары могло дать дополнительный импульс отношениям Турции с Россией, однако потенциал этого сотрудничества ограничен, соглашается Федоров: «Вступление в ШОС не заменит Турции европейский рынок, Турция в первую очередь пытается развивать многовекторную политику».