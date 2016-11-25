Слова
Аркадий Дворкович
«Надеюсь, санкционный режим будет в прошлом. Европа не в таком блестящем экономическом положении, чтобы позволить себе терять партнера».
Вице-премьер правительства сообщил, что Россия уже возобновила взаимодействие по линии межправительственных комиссий с 19 странами ЕС из 28. (ТАСС)
Сергей Иванов
«Москвичам нужно смириться с тем, что 1 млн автомобилей никогда не сделают воздух в мегаполисе таким же чистым, как в других регионах».
Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта считает, что экологическая ситуация в Москве улучшается. (ТАСС)
Жан-Клод Юнкер
«Украина выполнила все условия, теперь мы должны предоставить визовую либерализацию <...> Мы способны решить этот вопрос до конца года».
Председатель Еврокомиссии считает, что Евросоюз способен принять такое решение, «несмотря на трудности между странами-членами и Европарламентом». (ТАСС)