Статья опубликована в № 4211 от 25.11.2016 под заголовком: Слова

Аркадий Дворкович

«Надеюсь, санкционный режим будет в прошлом. Европа не в таком блестящем экономическом положении, чтобы позволить себе терять партнера».

Вице-премьер правительства сообщил, что Россия уже возобновила взаимодействие по линии межправительственных комиссий с 19 странами ЕС из 28. (ТАСС)

Сергей Иванов

«Москвичам нужно смириться с тем, что 1 млн автомобилей никогда не сделают воздух в мегаполисе таким же чистым, как в других регионах».

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта считает, что экологическая ситуация в Москве улучшается. (ТАСС)

Жан-Клод Юнкер

«Украина выполнила все условия, теперь мы должны предоставить визовую либерализацию <...> Мы способны решить этот вопрос до конца года».

Председатель Еврокомиссии считает, что Евросоюз способен принять такое решение, «несмотря на трудности между странами-членами и Европарламентом». (ТАСС)