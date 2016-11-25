Пора подниматься

Федеральной резервной системе США придется повысить ставку в декабре. Но инвесторы боятся, что поступки Дональда Трампа на посту президента вынудят ФРС делать это чаще и агрессивнее

Федеральная резервная система (ФРС) вряд ли сможет спорить с очевидным фактом: экономика выглядит сильной, пора повышать ставки. Рыночные ожидания инфляции растут, безработица сокращается, настроения потребителей улучшаются – самое время поднять процент, пишет Bloomberg.

С этим согласно и большинство руководителей ФРС, следует из протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) на заседании 1–2 ноября. Повышение ставки может стать приемлемым довольно скоро, заявляла и председатель ФРС Джанет Йеллен. Рынок шансы на повышение оценивает уже в 93,5%, по данным CME Group, а опрошенные WSJ экономисты – в 96,5%.

Условия для роста ставки продолжили улучшаться, рос и рынок труда, следует из протокола FOMC. Некоторые руководители ФРС считают, что повышение должно произойти уже в декабре, а большинство – в скором времени. «Они уже до смерти замучили этими разговорами, декабрю – быть», – категоричен стратег по процентным ставкам TD Securities LLC Геннадий Голдберг (цитата по Bloomberg).

«Аргументы в пользу повышения ставки становятся все сильнее и сильнее», – уверен экономист Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Кристофер Рапки (цитата по Bloomberg). Декабрь – лучшее время для повышения ставки, согласен главный экономист Amherst Pierpont Securities Стивен Стэнли (цитата по WSJ). Согласно протоколу, ФРС решила подождать дополнительных свидетельств об ускорении инфляции и укреплении рынка труда.

Трудовая статистика Данные с рынка труда позволяют ФРС продолжить ужесточение монетарной политики. Число американцев, получающих пособие по безработице, сократилось на 66 000 до 1,97 млн человек – минимума с 2000 г. Выросло число новых рабочих мест – на 161 000, максимум за последние два месяца, и безработица сократилась с 5 до 4,9%. Правда, по пересмотренным данным, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 18 000 и достигло 251 000 человек.

Последняя статистика не подвела: потребительские цены в октябре росли максимально быстро с октября 2014 г. – на 1,6% к тому же периоду 2015 г., свидетельствуют данные минтруда США. По сравнению с сентябрем цены выросли на 0,4%. Целевой показатель ФРС по инфляции – 2%. Правда, в III квартале замедлились реальные темпы роста потребительских расходов – до 2,1% с 4,3% кварталом ранее. Но уже в октябре розничные продажи ускорились до 0,8% к сентябрю, что выше ожиданий экономистов на 0,2 п. п. А индекс потребительского доверия в ноябре вырос до 93,8 пункта с октябрьского уровня в 87,2 пункта. Выше ожиданий увеличились и заказы на товары длительного пользования – на 4,8% при прогнозе роста на 1,5%.

Умеренные темпы роста расходов способствуют дальнейшему восстановлению экономического роста, заявляла Йеллен. В III квартале согласно первой оценке в годовом выражении ВВП вырос на 2,9%, после ускорения экономики на 1,4% во II квартале и скромного роста на 0,8% в первом. По прогнозам Barclays, в IV квартале экономика покажет рост в 2,7%. ФРС ждет, что экономика будет расти умеренными темпами в 2017–2018 гг. в том числе за счет увеличения потребительских расходов и инвестиций, следует из протокола FOMC.

Главное – то, что последует за повышением ставки в декабре, предупреждает директор Glenmede Investment Management LP Джейсон Прайд (цитата по Bloomberg). Рынки уже опасаются, что из-за политики Дональда Трампа экономика будет работать почти на полную мощность, что подстегнет инфляцию и заставит ФРС повышать ставки более агрессивно, пишет Financial Times (FT). 10-летние казначейские облигации подскочили с 1,8% до выборов до более чем 2,4% в среду – самый высокий показатель с июня 2014 г., а индекс доллара DXY, который измеряет его укрепление к другим валютам, – на 13-летнем максимуме, указывает FT. По подсчетам Центра налоговой политики, налоговая реформа вместе с расходами на инфраструктуру приведет к росту годового бюджетного дефицита на $450 млрд, или 2,4% ВВП. А рост бюджетного дефицита на 1 п. п. ВВП предполагает повышение ставки на 0,5 п. п., говорил ранее зампред ФРС Стэнли Фишер.