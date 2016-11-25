Рост за два дня

ВЭБ увидел углубление спада экономики в октябре, и это несмотря на оживление – по сравнению с сентябрем – экономической активности

ВЭБ увидел углубление спада экономики в октябре, и это несмотря на оживление – по сравнению с сентябрем – экономической активности

Российская экономика в октябре 2016 г. сократилась сильней, чем в сентябре: 0,7% против 0,5%, посчитали экономисты Внешэкономбанка (ВЭБ). В месячном выражении экономисты констатировали небольшой рост экономической активности – со снятой сезонностью ВВП вырос на 0,1% против снижения на 0,2% в сентябре 2016 г.

Позитивное влияние на динамику ВВП в октябре оказал календарный фактор: в октябре было на два рабочих дня больше, чем в сентябре, объясняют в ВЭБе. Весомый вклад внесли строительство (+4,9% к сентябрю), обрабатывающие производства (+0,5%) и производство продукции сельского хозяйства (+0,6%). Увеличивается значение внешней торговли, приводит ВЭБ слова главного экономиста Андрея Клепача: в октябре в обрабатывающих производствах продолжили задавать тон экспортеры – химия, металлургия, деревообработка, оживляется экспорт нефтепродуктов.

Импорт тем временем быстро отвоевывает позиции и тормозит оживление в отраслях, ориентированных на импортозамещение, констатирует ВЭБ, а отрасли, ориентированные на внутренний рынок, пока не могут воспользоваться начавшимся оживлением внутреннего спроса.

Разные проценты ВЭБ разошелся в оценках помесячной динамики с Минэкономразвития: оно констатировало замедление годового спада ВВП в октябре до 0,5% с 0,7% в сентябре. Оценки динамики экономики за 10 месяцев Минэкономразвития и ВЭБа совпали (-0,7%), годовой прогноз спада – тоже (0,6%).

Розничные продажи пострадали больше, чем инвестиционный спрос, – это нехарактерная черта текущего кризиса, оценивает Клепач. Инвестиции сократились с пика в последнем квартале 2013 г. до нижней точки во II квартале 2016 г. менее чем на 13%, а потом начали расти. Розничная торговля снизилась с пика в конце 2014 г. до дна во II квартале 2016 г. на 6% и тоже несколько приросла в III квартале, подсчитал он, но в октябре 2016 г. спад торговли и в целом потребления возобновился.

Розничные продажи сократились на 0,6%, а услуги снизились на 1,1%. По данным Росстата, реальные доходы населения в октябре упали на 5,9% после снижения на 1,5% в сентябре. Их динамика очень нестабильна, оценивает Клепач, а рост в последние месяцы реальной заработной платы пока не может достаточно поддержать доходы и потребление.

Динамика инвестиций в III квартале стала положительной, констатируют в ВЭБе, что вызвало мощный рост машиностроительного импорта при падении внутреннего производства инвестиционных товаров. Оживление инвестиционной активности в октябре фиксируют и экономисты ЦМАКПа: предложение инвестиционных товаров со снятой сезонностью за октябрь увеличилось на 1,4%. Но если в III квартале увеличение инвестиционного спроса было почти полностью ориентировано на закупку импортного оборудования, то в октябре резко подскочило строительство (но тянущийся уже 10 месяцев подряд спад производства строительных материалов остался), замечает Клепач: их сезонно выровненный рост к сентябрю составил почти 5%, а годовая динамика практически перестала падать. Однако, несмотря на рост инвестиций, спрос на машиностроительную продукцию, произведенную в России, продолжает падать, заключил Клепач.