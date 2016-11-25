Цифры. Тенденции. События

3,66% ВВП

До такого показателя увеличен дефицит бюджета 2016 г. согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным закону. Ранее он был запланирован на уровне 3% ВВП. Также президент сократил средства резервного фонда, которые правительство сможет направить на финансирование дефицита бюджета. Изначально Минфин предлагал использовать 1 трлн руб., если бюджет не получит в 2016 г. денег от приватизации «Башнефти» и «Роснефти», а ФОМС получит право не возвращать дотацию на сбалансированность в 91,2 млрд. Закон сокращает эту сумму до 70,5 млрд руб. Снижена оценка инфляции с 6,4 до 5,8%, барреля нефти – с $50 до $41. Доходы бюджета с учетом поправок составят 13,3 трлн руб., а расходы – 16,09 трлн. 8,4 млрд руб. остатков бюджетных средств пойдут в антикризисный фонд. Интерфакс

Британцы станут беднее

Текущее десятилетие для британцев станет наихудшим, по крайней мере за 70 лет, по динамике реального уровня доходов, ждут эксперты Британского института бюджетных исследований (IFS). По их оценкам, реальная зарплата в стране в 2021 г. будет по-прежнему ниже, чем в 2008 г. Перспективы реальных доходов населения ослабли из-за Brexit: снизится производительность труда и темпы роста зарплат, а из-за ослабления фунта ускорится инфляция. Рост доходов британцев с поправкой на инфляцию остановится в 2017 г., прогнозирует IFS. При снижении реального уровня зарплат вместе с сокращением социальных льгот уровень жизни населения упадет, больше всего – у семей со средним доходом. Интерфакс

Одолжить у населения

Минфин при подготовке выпуска ОФЗ для населения работает в основном со Сбербанком, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак. По словам Сторчака, схему размещения ОФЗ для населения Минфин еще пока не определил, но принуждать к приобретению никого не будут. Важнейший элемент – доходность инструмента, насколько он будет конкурентен по сравнению с депозитами или депозитными сертификатами. Минфин рассчитывает разместить в 2016 г. ОФЗ для населения на 20 млрд руб. Интерфакс