Особняки для творчества

Инвесторы, которые возьмутся за проекты с культурной, творческой или образовательной функцией, смогут получить под них здания в аренду по льготным ставкам или в концессию на 49 лет без концессионного платежа, рассказала председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Пока в списке зданий, которые город готов предоставить инвесторам, семь адресов: ул. Садовая, 28–30 (корпуса 54 и 55 Апраксина двора), Каменноостровский проспект, 58–60, Кадетская линия, 21, ул. Восстания, 7, в Кронштадте, ул. Курская, 11/72, и пр-т Елизарова, 45, лит. А. Ставка будет минимальной и символической, утверждает представитель комитета. Инвесторы смогут рассчитывать на нее в том случае, если креативная составляющая будет занимать в проекте не менее 70% площадей, говорит Бабюк. Если это условие будет нарушено, то такие договоры должны расторгаться, добавил губернатор Георгий Полтавченко. По словам Бабюк, в аренду будут предоставляться объекты в хорошем или удовлетворительном состоянии, не требующие серьезного ремонта, а в концессию – те, которые уже разрушаются. Выбирать арендаторов чиновники планируют на торгах.

Корпуса Апраксина двора требуют реконструкции, но, отдельно взятые, они не так привлекательны для создания там креативных пространств – требуется комплексное развитие всей территории памятника, считает Андрей Косарев, гендиректор Colliers International в Петербурге. Учитывая высокую стоимость реконструкции (не менее 30 000–40 000 руб. за 1 кв. м) и низкие ставки «креативных» субарендаторов, рассчитывать на высокую доходность даже при льготной аренде сложно, считает он. Во-первых, непонятен размер льготы, во-вторых, нет абсолютной ясности в том, что именно город подразумевает под креативной составляющей, рассуждает Екатерина Заволокина из JLL в Петербурге. Здания в списке явно представляют интерес для кого-то из инвесторов, уверена она. У компании креативного кластера обычно невысокие обороты, поэтому такие проекты возможны только в случае, если инвесторам предложат помещения в хорошем состоянии по низкой ставке, говорит гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.