Пласидо Доминго в связи с кончиной Фиделя Кастро перенес концерт в Гаване на 2017 г.

Испанский тенор Пласидо Доминго в знак уважения к личности ушедшего из жизни исторического лидера кубинской революции Фиделя Кастро отменил планировавшийся на субботу, 26 ноября, концерт на Кубе и выразил готовность выступить на острове в первой половине 2017 г. Об этом сегодня сообщили представители национального совета по сценическим искусствам карибского государства. По словам источников, близких к организаторам выступления, в эти трудные минуты Доминго продемонстрировал солидарность с народом острова. В программу концерта должны были войти, в частности, пьесы Гонсало Ройга (1890–1970) и Эрнесто Лекуоны (1895–1963) – двух самых крупных кубинских композиторов XX в. ТАСС

Готовится электронная версия «Энциклопедии русского авангарда»

Онлайн-ресурс со всеми главными сведениями о русском авангарде откроется на базе интернет-сайта «Энциклопедии русского авангарда». Презентация проекта пройдет на международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction. Ресурс представляет собой электронную версию фундаментальной «Энциклопедии русского авангарда» в четырех томах (авторы-составители – искусствоведы Василий Ракитин и Андрей Сарабьянов). В качестве экономической модели выбрана платная подписка. Часть информации будет открыта и доступна без ограничений. Всеми же остальными статьями онлайн-энциклопедии и расширенным поиском смогут пользоваться те, кто оформит подписку. На время публичного тестирования, в течение первых нескольких месяцев после запуска, доступ к материалам будет бесплатным. При этом самые активные участники тестирования после его окончания получат в виде благодарности от издательства различные варианты платной подписки. Уже на этапе тестового запуска онлайн-энциклопедия станет доступной для студентов и магистрантов, принимающих участие в программе поддержки молодых ученых Центра авангарда Еврейского музея. Ведомости