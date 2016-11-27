РСХБ избавится от комбикорма

Совет директоров АО «Россельхозбанк» (РСХБ) сегодня рассмотрит вопрос о прекращении участия банка в уставном капитале ОАО «Рассвет» и ОАО «Лужский комбикормовый завод», сообщается на сайте раскрытия информации. В 2009 г. РСХБ стал владельцем 75,6% акций компаний из-за просроченной задолженности. Ведомости

Стадион отстает на месяц

Власти Петербурга планируют передать в управление футбольному клубу «Зенит» строящийся на Крестовском острове к ЧМ-2018 стадион до 25 января 2017 г., сообщил в пятницу вице-губернатор Игорь Албин. У города подписан с клубом меморандум о передаче объекта в эксплуатацию, однако схема – концессия или долгосрочная аренда – пока не определена, напомнил он. По словам Албина, отставание в строительстве стадиона по некоторым работам на уровне около 30 дней. Еще одна проблема – пусконаладка, чтобы все системы стадиона были увязаны, добавил он. Вице-губернатор уточнил, что Смольный будет работать с «Зенитом» по созданию единой системы управления в 2017 г. Говоря о доработке конструкции выкатного поля, Албин отметил, что планируется усилить второстепенные балки, закрепить металлическую плиту, сделать подпорки всей конструкции. Все работы по полю планируется завершить в конце января, заявил вице-губернатор. Интерфакс

ГУП ТЭК займет 2,5 млрд руб.

ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ТЭК) объявило конкурс на предоставление пяти возобновляемых кредитных линий по 500 млн руб. каждая под 11,6% годовых, сообщается в документах госзаказа. Средства привлекаются на один год для рефинансирования кредита (первый транш) и пополнения оборотных средств (последующие транши). Заявки принимаются до 14 декабря. Интерфакс