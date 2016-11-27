«Лукойл» сохранит льготу для месторождения им. Корчагина

С месторождения им. Корчагина по льготной ставке можно будет вывести 25,15 млн т нефти

Минэкономразвития согласилось с предложением Минэнерго продлить льготную экспортную пошлину на нефть для месторождения им. Юрия Корчагина, которое разрабатывает «Лукойл». Об этом сообщается в письме заместителя министра экономического развития Алексея Груздева в адрес Минэнерго («Ведомости» ознакомились с документом).

Льготная пошлина предоставляется до выхода проекта на уровень рентабельности в 16,3%. Минэнерго каждый квартал изучает применение льгот. Предложение о продлении льготы было сделано исходя из данных за III квартал, говорится в письме.

В октябре 2015 г. «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с материалами Минэнерго, сообщал, что месторождение им. Корчагина вышло на доходность в 16,2%. «У месторождения им. Корчагина все хорошо, ему еще пользоваться и пользоваться льготой», – знает федеральный чиновник. По его словам, скорее всего, льготный период будет длиться еще минимум год. Добыча на месторождении началась весной 2010 г. В 2015 г. она составила 1,6 млн т. Максимальный уровень – 2,5 млн т.

С 1 декабря 2009 г. правительство ввело нулевую экспортную пошлину на нефть для 13 месторождений, чтобы поддержать добычу в Восточной Сибири. В июне 2010 г. нулевая ставка была заменена льготной. В 2013 г. список льготников начали обновлять. Нефтяные компании могут претендовать на льготы по экспортным пошлинам (при нынешней цене нефти пошлина не взимается) при разработке новых месторождений Восточной Сибири, Ямала, Якутии и других регионов, а также участков с трудной нефтью, если норма внутренней доходности проектов не дотягивает до 16,3%. Количество нефти по льготной ставке для каждого месторождения определяет правительство: сейчас 15 месторождений имеют льготу на 126,5 млн т нефти.

Минэкономразвития также согласно продлить льготы для месторождений Дулисьминского (принадлежит семье Хотиных), Восточно-Алинского, Южно-Талаканского (оба у «Сургутнефтегаза»), Западно-Аянского (Иркутская нефтяная компания, ИНК). Для этих месторождений количество льготируемой нефти изменено не будет. По распоряжению правительства от 30 марта 2013 г. 16,7 млн т нефти Дулисьминского месторождения можно экспортировать, используя льготу, а также 6,3 млн т Восточно-Алинского, 4,4 млн т Южно-Талаканского и 4,3 млн т Западно-Аянского месторождений. С месторождения им. Корчагина по льготной ставке можно будет вывести 25,15 млн т нефти. Для двух месторождений предлагается снизить количество нефти: для Алинского («Сургутнефтегаз») – с 1,1 млн до 936 000 т, Западно-Хоседаюского («Русвьетпетро») – с 4 млн до 1,54 млн т.

Представитель Минэкономразвития подтвердил позицию ведомства. Представитель ИНК от комментариев отказался. Представители Минэнерго, Минфина и остальных компаний на запросы не ответили.

Экономика нефтяных месторождений ухудшилась из-за налогового маневра и падения цены нефти, объяснил чиновник решение о продлении льгот, в частности, для месторождения им. Корчагина. С ним согласен аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин: «Из-за низкой цены на нефть резко ухудшилась экономика проектов, которые уже разрабатываются». По его оценке, месторождение им. Корчагина на экспортной пошлине может сэкономить еще до $1,5 млрд.