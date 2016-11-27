«РАО ЭС Востока» проведет допэмиссию

Совет директоров «РАО ЭС Востока» одобрил допэмиссию на 1,23% увеличенного уставного капитала, сообщила компания. Бумаги будут размещены по номиналу, т. е. за 284,04 млн руб. Акции на 241,9 млн руб. выкупит основной акционер – «Русгидро», деньги пойдут на создание инфраструктуры, необходимой для соединения изолированного центрального энергорайона Якутии с энергосистемой Дальнего Востока. Интерфакс

«Лукойл» вложится в Коми

Инвестпрограммы «Лукойла» в производственные объекты на территории Коми составили в этом году 83 млрд руб. и в ближайшие три года снижаться не будут, заявил президент компании Вагит Алекперов. По его словам, «Лукойл» продолжит инвестировать в геологоразведку и в энергогенерацию. ТАСС

РЖД поедет в Иран

РЖД может принять участие в финансировании строительства участка железной дороги Решт – Астара в Иране, заявил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин. Сейчас РЖД изучает условия участия в проекте. Иранская сторона оценивает инвестиции в строительство железной дороги Казвин – Решт – Астара протяженностью более 350 км в $400 млн. Интерфакс