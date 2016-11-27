Задорнов и долги

Доля просроченной задолженности в розничном кредитовании в 2017–2018 гг. снизится с 8 до 4–5% (доля ссуд с просроченными свыше 90 дней платежами в розничном портфеле в октябре 2016 г. снизилась до 10% – данные ЦБ) за счет роста кредитования, заявил предправления банка «ВТБ 24» Михаил Задорнов. По его словам, доля просроченной задолженности предприятий составляет 4%, как и в докризисный период, и будет расти. ТАСС

Выполнили поручение

Минфин внес в правительство законопроект, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) купонный доход по облигациям, заявил замминистра финансов Илья Трунин. «Поручение президента есть, мы его выполняем. Мы внесли законопроект, освобождающий купонный доход [от НДФЛ]», – сказал он. Правительство пока не одобрило законопроект. ТАСС

«Тройка» без «дочек»

Рейтинговые агентства «большой тройки» рассматривают возможность открытия «дочек» в России, но окончательных решений пока нет, рассказал в пятницу первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, решения об открытии дочерних структур в России они могут принять «и через год, и через два». «Никакого дедлайна нет, закон позволяет сделать им это когда угодно. Но с середины 2017 г. они не смогут присваивать рейтинги по национальной шкале», – указал Швецов. ТАСС

«Европлан» определился с ценой

Размещение части дополнительного выпуска акций «Европлана» на Московской бирже пройдет в диапазоне от 680 до 730 руб. за бумагу, сообщила торговая площадка. Книга заявок будет открыта с 28 ноября по 1 декабря, размещение планируется провести 2 декабря. Акции «Европлана» включены в первый котировальный список. Помимо продажи акций на бирже «Европлан» получит в капитал акции НПФ «Сафмар» и ВСК. Ведомости