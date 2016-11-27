Онлайн-кино стратегической важности

Сервисы «Яндекса» и Mail.ru транслируют видео прямо в поисковой выдаче, а значит, подпадают под регулирование

В Госдуму внесен законопроект об ограничении онлайн-кинотеатров. Он запрещает иностранцам владеть более чем 20% таких проектов

Депутаты Андрей Луговой и Шамсаил Саралиев внесли в Госдуму законопроект, регулирующий работу онлайн-кинотеатров. Разработкой этого документа занимался Медиа-коммуникационный союз (МКС), членами которого являются операторы связи (МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Ростелеком») и медиакомпании («Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» (НМГ), «CTC медиа», «Цифровое телевидение» – «дочка» ВГТРК и «Ростелекома»).

Законопроект вносит поправки в закон об информации, касающиеся только онлайн-кинотеатров. Прежняя версия проекта регулировала еще и мессенджеры, но авторы решили разделить эти темы на два разных документа, говорит близкий к МКС человек.

Действие законопроекта распространяется на онлайн-кинотеатры с ежемесячной аудиторией более 100 000 пользователей. Основная идея проекта осталась прежней – он фактически приравнивает такие ресурсы к СМИ: максимальный размер иностранного владения этими сервисами ограничивается 20%. Под это правило не подпадают стратегические предприятия (иностранные инвестиции в них регулируются другим законом, см. врез). Кроме того, исключения из этой нормы могут возникнуть благодаря международному договору или решению правительственной комиссии по контролю над иностранными инвестициями.

Также видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора, заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения российского законодательства, а также удалять неактуальный или недостоверный контент о пользователях по их просьбе. Онлайн-кинотеатрам запретят предвыборную агитацию.

Участники рынка встретили законопроект МКС в штыки. Против него высказались владельцы как онлайн-кинотеатров, так и интернет-компаний, его раскритиковал экспертный совет при правительстве. Несмотря на это, документ поступил в Госдуму почти без изменений. Проект внесен, но его авторы продолжают консультации с отраслью – ее критика была услышана, уверяет представитель МКС.

Ранее ассоциация «Интернет-видео», объединяющая крупнейшие видеосервисы рунета, назвала идею ограничения иностранного владения способом оказать давление на независимые видеосервисы и заставить их продаться крупным холдингам на невыгодных условиях.

Важнее «Газпрома» 25% Такой порог устанавливает российский закон об иностранных инвестициях в стратегические компании. Иностранный инвестор может преодолеть его, но для этого он должен получить одобрение специальной правительственной комиссии

То, что законопроект вынесен из кулуаров МКС в Государственную думу, дает надежду на начало его обсуждения с отраслью, считает директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. При подготовке документа МКС не обсуждал его с отраслью и, судя по его тексту, не учел критику и мнение отраслевых организаций, замечает он. Он говорит, что участники рынка готовы и намерены обсудить законопроект уже в Госдуме, и обещает в понедельник утром направить соответствующее предложение председателю нижней палаты и главам профильных комитетов. Как резонансный законопроект с высокой степенью регулирующего воздействия, он также должен пройти всестороннее обсуждение в правительстве, считает Бырдин.

Интернет-компаниям не понравилось, что под ограничение иностранного владения подпадают и они – например, сервисы «Яндекс.Видео» и «Афиша.Mail.ru». Проект исключает из регулирования видеосервисы, которые выдают пользователю только информацию о том, где размещено видео, т. е. фактически ссылку на видеоролик. Однако сервисы «Яндекса» и Mail.ru транслируют видео прямо в поисковой выдаче, а значит, подпадают под регулирование. Обе эти компании имеют иностранных акционеров, кроме того, их акции торгуются на иностранных биржах.

В пояснительной записке к законопроекту не объясняется, зачем ограничивать онлайн-кинотеатрам иностранное владение. Депутат Луговой не ответил на звонок «Ведомостей». Ранее представитель МКС говорил, что цель проекта – обеспечить равные условия всем участникам рынка.

«Наверное, возможность получить разрешение через правительственную комиссию как-то облегчает ситуацию, – отмечает гендиректор Megogo Виктор Чеканов, – но как именно, пока понять невозможно, мы ни разу не имели с ней дело». В любом случае это не меняет ситуацию принципиально, уверен он: «На рынке онлайн-видео в России множество проблем, телеканалы и производители фильмов теряют огромные суммы на пиратстве, но взамен МКС и теперь депутаты занимаются тем, что уничтожают самые успешные видеосервисы».

По его словам, независимые видеосервисы сдаваться не собираются и готовы писать обращения в профильные комитеты Госдумы, в правительство, в ФАС: «Мы готовы доказывать снова и снова, что этот проект вреден для рынка. Зачем ограничивать иностранцев в видеосервисах? Мы не СМИ, мы не информируем население, мы его только развлекаем». «Какой вред национальным интересам страны мы можем нанести, я просто не понимаю», – резюмирует он.