В автоматах не наливать

Минфин предлагает запретить продажу любой спиртосодержащей продукции в вендинговых автоматах, сообщил замминистра финансов Илья Трунин. Также, по его словам, Минфин разрабатывает ряд мер по борьбе с суррогатами. В связи с этим ведомство видит необходимость завершить ввод системы ЕГАИС для лекарственных препаратов и ввести акциз с возможным вычетом в отношении спиртосодержащей косметической продукции, отметил Трунин. Интерфакс

Растущие планы «Азбуки вкуса»

Ритейлер «Азбука вкуса» планирует в финансовом году, который завершится в марте 2017 г., увеличить выручку на 30%, заявил гендиректор сети Владимир Садовин. Через год, к марту 2018 г., по его словам, рост продаж может ускориться до 33%. «Мы ожидаем, что какое-то раскачивание экономики пойдет, поэтому мы под это закладываемся», – отметил он. Интерфакс

Jose Cuervo отказался от IPO

Мексиканский Jose Cuervo, крупнейший мировой производитель текилы, отказался размещать акции на бирже и привлечь до $1 млрд, ссылается Financial Times на осведомленные источники. По их словам, решение принято из-за неопределенности на фондовом рынке Мексики после президентских выборов в США. Jose Cuervo может вернуться к планам провести IPO в 2017 г., добавил один из источников. Интерфакс

У Сбербанка претензий нет

Сбербанк отозвал из Арбитражного суда Москвы иск о взыскании около 1,9 млрд руб., поданный к ЗАО «Аэроферст», управлявшему магазинами беспошлинной торговли Moscow Duty Free в аэропорту «Шереметьево». Согласно карточке дела 21 ноября, еще до принятия иска к производству, от Сбербанка поступило ходатайство о его отзыве; причины не уточняются. РИА Новости