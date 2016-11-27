Белоруссия подняла тариф на прокачку нефти

«Транснефть» получила уведомление от белорусской стороны о планах повышения с 1 января 2017 г. тарифов на транзит нефти из России на 20,5%, сказал советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин. «Транснефть» планирует в первой половине декабря обсудить с белорусскими нефтетранспортными предприятиями методики расчета тарифа на прокачку нефти. Конфликт между Россией и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн т до 3,5 млн т. В ответ Белоруссия решила повысить тариф на транзит нефти. Интерфакс

Boeing вернет «Аэрофлоту» аванс

Boeing вернет «Аэрофлоту» $43,8 млн аванса за заказанные 22 самолета Dreamliner, которые перевозчик планирует переуступить «Авиакапитал-сервису» (входит в «Ростех»). Это следует из материалов «Аэрофлота» к внеочередному собранию акционеров 26 декабря. Авиакомпания заключила твердый контракт на 22 Dreamliner в 2007 г. «Авиакапитал-сервис» не сможет «отчуждать каким-либо образом воздушные суда в пользу «Аэрофлота» или его аффилированных лиц» и передавать третьим лицам без письменного заверения в том, что борты не будут переданы группе «Аэрофлот». Интерфакс

JBIC профинансирует «Ямал СПГ»

«Ямал СПГ» договаривается о привлечении кредита примерно на 1 млрд евро с европейскими экспортно-импортными агентствами и японским JBIC, сообщил предправления «Новатэка» Леонид Михельсон в интервью японской Nikkei. Ранее сообщалось, что JBIC находится на финальной стадии переговоров о выделении кредита в размере 200 млн евро в адрес «Ямал СПГ». Интерфакс

РЖД стабилизировала погрузку

РЖД ожидает погрузку в декабре на уровне декабря 2015 г., заявил вице-президент компании Салман Бабаев. В ноябре, по его словам, показатель ожидается на 0,5% ниже «год к году». Интерфакс

Компенсация за «Фукусиму»

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии оценивает расходы на ликвидацию последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» и выплату компенсаций пострадавшим примерно в $180 млрд. Эти расчеты, которые, как сообщает японская Nikkei, содержатся в новом докладе ведомства, почти вдвое превышают оценку, проведенную три года назад. Компенсации пострадавшим, в том числе предпринимателям и туристическим компаниям, составят примерно $72 млрд. ТАСС