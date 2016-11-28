Дотянуть в России

На статью «Дотянуть до пенсии» (№ 212 от 11.11.2016, стр. 08)

Для России применимо все то же, что и для Запада, просто в силу бедности населения основной упор делается не на инструментах инвестирования <...> а на методах экономии своего скромного дохода, и советы обычно даются следующие: веди бюджет (хотя бы ежемесячно, лучше еженедельно); покупай все на скидках (следи за акциями в магазинах), еду покупай оптом (платишь за 2 – получаешь 3), по списку; проездной покупай на год, такси – роскошь; экономь свет и воду (встал с рассветом, лег с закатом); не пей, не кури, овощная диета и деньги экономит, и на здоровье расходы снизятся; готовь дома (полуфабрикаты стоят денег); в отпуск – не в сезон; кафе, кино, рестораны – разорение, лучше ходи в гости к друзьям и зови их к себе; вместо абонемента в фитнес – прогулка или пробежка на улице; если нужна машина – б/у массовая малолитражка.

Могу сказать по личному опыту, как проблема лишнего веса решается диетой, так и проблема финансовой обеспеченности решается в первую очередь ограничением потребления, ибо как нет такой тренировки, которая могла бы сжечь столько калорий, сколько человек может употребить за обед, так и нет такой суммы денег, которую человек не мог бы разбазарить.

Александр Попов, Москва

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