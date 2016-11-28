Слежка в законе

Законы, известные как пакет Ирины Яровой, законодательно закрепляют практику слежки за гражданскими активистами, пишут эксперты Клуба юристов НКО в докладе «Влияние пакета Яровой на гражданскую активность» (он будет опубликован в понедельник). Хотя целью этих законов названа борьба с терроризмом, они направлены на ограничение прав и свобод граждан, а с их принятием получила законодательное закрепление система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), говорится в докладе.

Пакет Яровой не только усиливает полномочия ФСБ по контролю за гражданами, расширяя доступ спецслужб к электронной переписке, но и ограничивает права граждан и вводит для них новые обязанности, напоминают эксперты. ФСБ теперь может получать информацию вне рамок оперативно-розыскной деятельности и без какого-либо судебного контроля – граждане не узнают, какую информацию о них получила ФСБ и как ею распорядилась. С учетом репрессивного законодательства последних лет правозащитники предполагают, что закон будет применяться произвольно, а правоохранительные органы станут пользоваться информацией о гражданских активистах, чтобы, к примеру, помешать их выезду за рубеж или проведению публичных мероприятий. «Поскольку ФСБ получает практически неограниченный доступ к информации о гражданах, то она сможет, например, понять, когда человек планирует выехать из страны, и создать помехи для этого», – поясняет руководитель юрслужбы Клуба юристов НКО Максим Оленичев. Он напоминает, что уже были случаи, когда на границе портили паспорта гражданских активистов, а информация, к которой теперь будет доступ у ФСБ, позволит планировать подобные «провокации».

ЕСПЧ увидел риски В 2015 г., оценивая систему СОРМ-2, ЕСПЧ указал, что прослушивание преследует законные цели, но государство должно установить гарантии против злоупотреблений: есть риск, что секретные методы наблюдения за гражданами могут ослабить демократию.

Также юристы обращают внимание на новый состав преступления – несообщение о преступлении, что вписывается в тренд роста «шпиономании». Кроме того, они напоминают, что первыми от пакета Яровой пострадали религиозные организации: их стали штрафовать за миссионерскую деятельность, что нарушает свободу совести.

Если закон принимается для безопасности общества, то законопослушному гражданину нечего скрывать и не о чем беспокоиться, уверен член комитета Госдумы по безопасности единоросс Анатолий Выборный: «Ради общего блага и безопасности я как гражданин буду открыт и транспарентен». При этом повышается ответственность сотрудников спецслужб, развиваются контрольно-надзорные службы и контроль со стороны гражданского общества, напоминает депутат.

За последние годы власти сделали все возможное, чтобы научить граждан пользоваться безопасными методами коммуникации, поэтому ощутимое влияние на гражданское общество пакет Яровой вряд ли будет иметь, считает адвокат международной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов: «Будет поощрение произвольной слежки, усиление статуса и возможностей спецслужб, но активисты с новыми угрозами, скорее всего, не столкнутся, власти давно научились следить «за кем нужно». Например, прокладка в виде суда, где нужно получать разрешение на прослушку, и ранее была формальностью, так как запросы удовлетворялись в 96–97% случаев». Но зашифрованную информацию спецслужбам получить все равно не удастся, поскольку, например, Google, Facebook или Telegram вряд ли станут «сдавать своих пользователей», полагает эксперт: «Сообщения будут храниться полгода, но расшифровать их все равно не удастся».