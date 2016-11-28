Охранник под арестом

В ночь на субботу 94-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал на два месяца задержанного накануне в Сочи генерал-лейтенанта Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева, возглавляющего службу ФСО на Кавказе (одна из трех региональных служб ведомства). По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, «генерал был обвинен в получении взяток (ч. 6 УК ст. 290) от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ». Общая сумма взяток с подрядчиков, по словам собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах, не превышает 10 млн руб., но это является особо крупным размером. Лопырев, как сообщил журналистам его адвокат Александр Закалюжный, своей вины не признает, при этом дело засекречено и с адвокатов взята подписка о неразглашении.

Лопырев был задержан по результатам внутренней проверки в ФСО, выявившей «признаки серьезных нарушений законодательства», сообщила в пятницу пресс-служба ФСО. По информации ряда СМИ, в ходе обыска у Лопырева был изъят 1 млрд руб. наличными, но собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах утверждает, что изъятие такой суммы в деле не зафиксировано. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу подтвердил «Ведомостям», что задержание Лопырева произошло в рамках внутренней проверки ФСО. Проверку хозяйственной деятельности службы ФСО на Кавказе провели по инициативе нового директора ФСО Дмитрия Кочнева, который в мае сменил на этом посту возглавлявшего службу с 2000 г. Евгения Мурова, сообщил «Ведомостям» собеседник в правоохранительных органах. Лопырев возглавлял службу ФСО на Кавказе более пяти лет, там он и получил звание генерал-лейтенанта, говорит собеседник. По сведениям собеседника в спецслужбах, на данный момент 63-летний Лопырев – самый высокопоставленный генерал спецслужб, задержанный в постсоветское время по подозрению в коррупции.

Это не процесс борьбы с коррупцией как таковой, а скорее борьба в элитах, считает политолог Николай Петров. Назначение тогда еще полковника Кочнева руководителем ФСО, вероятно, подразумевало наличие у него карт-бланша на кадровые перемены, полагает он: «Вместо Мурова назначен не следующий по рангу, а человек из третьего-четвертого эшелона, и он обновляет команду – для чего, собственно, это и делалось. В какой-то мере побочным эффектом является снижение коррупции, ломаются сложившиеся связи. Но неправильно было бы считать, что мы видим запуск антикоррупционнной машины, – так происходит и во многих других ведомствах».