Льготная пенсионная реформа

Минфин готов компенсировать выпадающие доходы внебюджетным фондам в новой накопительной системе. По предварительным оценкам, если 50% граждан будут участвовать в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК, см. также стр. 11), выпадающие доходы составят порядка 40 млрд руб., рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев на конференции «Ведомостей»: «Минфин готов ради построения современной пенсионной системы на это пойти».

Система ИПК, разработанная Минфином и ЦБ на смену накопительным взносам в системе обязательного пенсионного страхования, предусматривает налоговые льготы для работников и работодателей. Работник получает вычет по НДФЛ на сумму уплачиваемых накопительных взносов, но не более 6%. Для работодателя уменьшается база для уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.

Против льгот для работодателя Минтруд: это приводит к выпадающим доходам Пенсионного фонда. Минфин будет настаивать, заверил Моисеев: «Это вопрос [федерального] бюджета скорее, потому что [внебюджетные] фонды в целом работают с дефицитом».

Минфин и ЦБ считают, что всех работающих граждан к новой системе надо подключить автоматически, выйти можно по личному заявлению. Минтруд требует добровольности. Нужно смотреть и на правовую сторону, указал зампред ПФР Николай Козлов: когда человек должен ставить свою подпись под договором, который предусматривает оказание ему такой услуги, а не под трудовым договором. Возражения вызывает не само автоматическое подключение, а юридически правильное его оформление, продолжает Козлов.

На необходимости центрального администратора накопительных взносов сошлись все стороны. В концепции Минфина и ЦБ этот вопрос оставался открытым: расходы на администрирование ложатся на граждан. Пенсионный администратор будет учитывать поток по пенсионным счетам и информировать граждан о состоянии их счетов, а также переводить накопления между НПФ по желанию гражданина, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Система сложная и единый центр, осуществляющий учет счетов, необходим, подчеркнул Козлов. Можно было бы этого не делать, если бы система индивидуальных пенсионных счетов ПФР способна была решать проблему такого учета, заметил президент НАПФ Константин Угрюмов.

Минфин и ЦБ согласились с доводами социального блока правительства, что накопления молчунов переводить в баллы нельзя, рассказал Моисеев: скорее всего, эти накопления останутся в ВЭБе.

Система ИПК – альтернатива обязательной накопительной части, Минэкономразвития не согласно с этим принципиально, заявил замминистра Олег Фомичев. Изъятие из текущего потребления в пользу пенсий через 30 лет требует доверия государству, но государство периодически забывает все, что обещало, доверию это не способствует, заметил Фомичев: «Добровольная система самостоятельно развиваться не сможет – это очевидно».

Минэкономразвития поддержал президент АНПФ «Альянс пенсионных фондов» Сергей Беляков: ни в одной стране солидарная система в одиночку не способна обеспечить приемлемых пенсий. В России соотношение пенсий и зарплат снижается и, судя по проекту бюджета, продолжит снижаться, отметил он: «Видимо, потому что пенсионеры не в приоритете. Давайте вернем нас, будущих пенсионеров, в повестку правительства». Накопительную часть в системе обязательного пенсионного страхования нужно сохранить, убежден Беляков: «Цена невелика: 1% – это 58 млрд руб. [выпадающих доходов ПФР]». Взнос можно временно снизить до 1–2%, а с ростом экономики вернуться к 6%, считает Беляков: «Если система ИПК требует льгот, которые нужно финансировать из бюджета, почему бы эти деньги не направить на финансирование сниженного тарифа в системе обязательного пенсионного страхования?» Он поддерживает систему ИПК и готов в ней участвовать: «Мое вознаграждение позволяет. Но для других не все так однозначно, и это даже не вопрос доверия».

Потребление снижается, рассчитывать, что люди побегут делать накопления на 30 лет вперед, не приходится, – тему добровольности лучше сразу закрыть, уверен Угрюмов, но и на восстановление прежней системы накоплений у государства денег нет и не будет: «Если не ввести ИПК [с автоподпиской], то через год-два получим те же 1–6% дополнительных взносов, но не в накопительную часть, а в ПФР».

За 2005–2012 гг. тариф в ПФР снижен на 12 п. п., а теперь говорят – денег нет, возмутился руководитель аппарата Счетной палаты Юрий Воронин: «Теперь Минфин предлагает так называемую фискальную девальвацию – страховые взносы снизить еще, бюджет, говорят, покроет! И накопительные 6% покроет, и льготы по ИПК. Как только мы принимаем решения, которые приводят к дефициту в страховой части, – об обещании покрыть его из бюджета все забывают и начинают ругать «бюджетозависимый ПФР».

Концепции Минтруда и Минфина и ЦБ принципиально не различаются: обе выводят накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования, говорит федеральный чиновник. Разногласия по техническим деталям можно обсуждать и год, и два, полагает чиновник финансово-экономического блока: «Спешки нет, бюджет трехлетний, накопительные взносы заморожены до 2019 г., да и действующую систему провалившейся окончательно пока официально не признали».