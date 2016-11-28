Статья опубликована в № 4212 от 28.11.2016 под заголовком: Конца пока не видно

Падение доходов населения России завершилось, констатировал первый зампред правительства Игорь Шувалов (цитаты по «РИА Новости»): «Доходы населения не растут так, как нам бы хотелось. Но мы отмечаем, что по некоторым группам населения реальные доходы все-таки хоть немного, но растут».

По данным Росстата, реальные располагаемые (после вычета обязательных платежей) доходы населения непрерывно падают два года, в октябре снизились на 5,9% в годовом выражении – вдвое сильнее, чем в сентябре. Пик был в августе – на 8,3%, максимум с 2008 г.

По данным Сбербанка, средняя зарплата россиян росла с января по июнь этого года и достигла почти 32 000 руб., а потом начала падать: в августе (более свежих данных нет) – около 28 000 руб. За два последних года она лишь дважды превышала 30 000 руб. А средний размер нового депозита с начала года сократился почти на 100 000 руб. до 250 000 руб., пишет Сбербанк.

По оценкам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в январе – сентябре вклады населения выросли на 99,2 млрд руб., или на 0,4%; без валютной переоценки рост – 4,1%. Рост за тот же период 2015 г. – 2,6 трлн руб., или 14,3%. Сберегательная активность в 2016 г. низка из-за сокращения реальных располагаемых доходов, а также снижения ставок вкладов, пояснило АСВ.

О низкой потребительской активности свидетельствует и ежемесячный мониторинг Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Заявление слишком оптимистичное, комментирует слова Шувалова Владимир Тихомиров из БКС, на рост доходов не указывает ни статистика, ни планы правительства, зарплаты госслужащих и пенсии индексированы ниже инфляции. Реальные доходы выйдут на небольшой рост только при индексации зарплат госслужащих и частного сектора, заключает Тихомиров.