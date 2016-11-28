Цифры. Тенденции. События

3,8 трлн руб.

Перечислила Федеральная таможенная служба (ФТС) в бюджет, по данным на 25 ноября, заявил руководитель службы Владимир Булавин. «Мы идем в графике 100%-ного выполнения прогнозного плана», – сказал он. Таможенных пошлин и налогов, взимаемых при ввозе товаров, собрано более 2 трлн руб., что на 6,6% больше, чем за тот же период 2015 г., радовался Булавин. Кроме того, рост индекса таможенной стоимости ввозимых товаров составил 8,6% на фоне сокращения сроков выпуска безрисковых поставок по импорту и снижения контрольной нагрузки на бизнес. За весь 2016 год ФТС планирует перечислить в бюджет 4,3 трлн руб. Интерфакс

Плоская шкала проще

Плоская шкала налога на доходы людей эффективнее прогрессивной с точки зрения администрирования, заявил замминистра финансов Илья Трунин: «Чем проще, тем лучше». Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что после 2018 г. введение прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц может быть рассмотрено. Затем вице-премьер Ольга Голодец подтвердила, что такие обсуждения идут. Интерфакс

Багамы хотят в Россию

Резиденты Багамских островов в первом полугодии 2016 г. сохранили лидерство по прямым инвестициям в экономику России, как и по итогам предыдущих двух лет, свидетельствуют данные ЦБ. Их прямые инвестиции составили $2,8 млрд, что на 18% больше, чем за тот же период 2015 г., и на 77% выше по сравнению с первым полугодием 2014 г. На второе место с $1,1 млрд инвестиций вышли резиденты Франции, опередив другой популярный офшор – Британские Виргинские острова, а также Сингапур (по $1 млрд). Инвестиции из Сингапура также выросли по сравнению с первым полугодием 2015 г. – в 14 раз, а с первым полугодием 2014 г. – в 92 раза. Интерфакс

Разморозка замораживания

Есть все возможности вернуться к частичной разморозке формирования пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в 2018 г. и последующих годах, сообщил замминистра Олег Фомичев. «Мы находимся на развилке, развилка эта не 2017 год, а 2018 год и все последующие. Есть все возможности, даже после ряда принятых краткосрочных решений, вернуться на ту траекторию, на которую встали», – сказал он. По словам Фомичева, отмена накопительного элемента будет «огромным ударом по доверию ко всей политике государства в части пенсионных сбережений». Интерфакс